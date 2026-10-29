La Patagonia tendrá un nuevo circuito turístico de 1.800 kilómetros que conectará destinos de la Argentina y Chile .

Se trata de la Ruta del Fuego, un proyecto que busca integrar localidades de ambos países y sumar nuevos atractivos a la oferta turística del extremo sur del continente.

La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción y el Consulado de Chile en Río Grande, con el apoyo del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y las comunas chilenas involucradas.

Cómo será el nuevo circuito turístico de 1.800 kilómetros

La Ruta del Fuego propone recorrer los paisajes de Tierra del Fuego a ambos lados de la frontera, con un itinerario que reúne atractivos naturales, culturales y productivos.

El proyecto también busca ampliar la oferta para quienes viajan al extremo austral de Sudamérica. Para las localidades involucradas, la llegada de turistas podría impulsar la actividad de alojamientos, restaurantes, excursiones y otros servicios vinculados con el sector.

La Ruta del Fuego unirá localidades de la Argentina y Chile a través de un circuito turístico de 1.800 kilómetros por los paisajes de Tierra del Fuego. Unsplash.

Qué localidades de Argentina y Chile formarán parte de la Ruta del Fuego

Del lado argentino, el circuito incluye a Río Grande y Tolhuin. En Chile, participarán Porvenir, Timaukel y Primavera, localidades que buscan ganar visibilidad dentro de la oferta turística regional.

La propuesta apunta a integrar destinos que comparten el territorio fueguino, pero que suelen recorrerse por separado. La intención es que el circuito permita conocer mejor la diversidad de la región y genere más movimiento turístico en zonas que todavía tienen margen para crecer.

Qué pasos fronterizos conectarán los destinos fueguinos

La conexión entre Argentina y Chile es uno de los puntos centrales del proyecto. En junio de 2024, el Gobierno de Tierra del Fuego informó que la Ruta del Fuego contemplaba utilizar los pasos fronterizos San Sebastián y Bella Vista, que permitirán conectar los destinos de ambos lados de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

En ese momento, Stella Alazard, directora provincial de Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte del INFUETUR, explicó que la iniciativa buscaba simplificar los trámites para el transporte turístico y mejorar la circulación entre las dos regiones.

Cuándo se presentó la Ruta del Fuego y qué busca impulsar

El INFUETUR anunció la presentación de la Ruta del Fuego para el 28 de septiembre de 2026 , durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizó en el predio ferial de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta fue presentada por Stella Alazard, con la participación prevista de representantes de las localidades argentinas y chilenas involucradas.

El proyecto busca que el turismo llegue a más puntos de Tierra del Fuego y no se concentre en unos pocos destinos. También apunta a generar trabajo para los prestadores locales y a fortalecer la integración entre las comunidades de ambos países.