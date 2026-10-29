Los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden perder hasta 20 puntos de la licencia por cometer determinadas infracciones de tránsito.

Según el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), existen faltas que descuentan 10 o 20 puntos y no permiten recuperar ni reasignar ninguno de ellos , mientras que participar u organizar picadas puede provocar la quita total del puntaje disponible.

Cuáles son las infracciones que descuenta puntos y no permiten reasignarlos

El SEPC establece un puntaje inicial de 20 puntos para quienes obtienen una licencia de conducir emitida por el Gobierno porteño.

La cantidad disponible disminuye cuando se cometen infracciones o contravenciones contempladas en la normativa, de acuerdo con la gravedad de cada conducta y existen faltas que restan entre 10 y 20 puntos.

Licencia de conducir argentina para ser entregadas. Municipalidad de San Lorenzo

Las infracciones que descuentan 10 puntos y no permiten la reasignación son las siguientes.

Circular con placas de dominio en infracción a las disposiciones correspondientes.

Utilizar antirradares o antifoto mientras se conduce.

Incurrir en conducción peligrosa .

Conducir bajo la influencia del alcohol .

Negarse a someterse a controles de alcoholemia o de estupefacientes .

Prestar servicios de taxi, transporte escolar o remise sin autorización , al igual que circular con vehículos de fantasía no habilitados.

Conducir con una cantidad de alcohol en sangre superior a la permitida o bajo los efectos de estupefacientes .

Incumplir obligaciones legales contempladas en el régimen de infracciones.

Además, participar u organizar picadas implica una sanción de 20 puntos, equivalente al total del puntaje inicial de la licencia.

Cómo funciona el sistema de puntos de la licencia de conducir

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores busca que la habilitación para conducir no dependa únicamente de su fecha de vencimiento, sino también del comportamiento de cada persona al volante.

En principio, el descuento recae sobre el titular del vehículo involucrado. Sin embargo, existen excepciones cuando se identifica a un conductor distinto, se acredita la venta del vehículo o se demuestra que la tenencia o custodia fue cedida a otra persona, siempre que se identifique al responsable y este preste su consentimiento para el descuento.

Por otra parte, cada descuento parcial pierde efecto después de tres años si durante ese período el conductor no llegó a cero puntos y presenta un certificado de libre deuda de infracciones.

Qué cursos permiten recuperar puntos de la licencia

El SEPC contempla alternativas para recuperar puntaje, aunque no todas las infracciones habilitan la reasignación. Entre las opciones disponibles se encuentran los cursos voluntarios de reeducación vial , que permiten recuperar cuatro puntos una sola vez por año y no están vinculados al pago voluntario de multas.

También existen mecanismos asociados al pago voluntario de infracciones, según las condiciones aplicables. En cambio, quienes llegan a cero puntos quedan inhabilitados para conducir y deben realizar un curso obligatorio para volver a hacerlo.