En el marco de la normativa vial vigente en la Argentina, circular con la Licencia Nacional de Conducir vencida constituye una infracción reglamentaria que afecta tanto el patrimonio del conductor como el puntaje de su registro habilitante.

Según lo dispuesto por la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, mediante el artículo 4 del Anexo 2 del Decreto 779/1995 (actualizado por el Decreto 242/2022), el incumplimiento de la fecha de caducidad fijada en el documento deriva en penalizaciones concretas que buscan desalentar la conducción sin la debida validación médica y administrativa .

Monto de las multas y descuento de puntos en el scoring

El marco legal fija sanciones que combinan penalidades pecuniarias con la quita de puntos sobre la Licencia Nacional de Conducir .

Específicamente, el texto oficial dictamina una multa que oscila entre las 100 y las 300 Unidades Fijas (UF), cuyo importe final en pesos variará en función del valor actualizado de dicha unidad en la jurisdicción donde se registre la contravención.

De manera complementaria, la disposición establece el descuento automático de 5 puntos del scoring nacional. Dado que el sistema otorga un saldo inicial de 20 puntos a cada conductor, esta quita representa la pérdida de una cuarta parte del puntaje total.

Los conductores de Carolina del Norte con una licencia vencida podrán continuar manejando hasta que llegue su turno de renovación. Fuente: Archivo.

Si bien la quita de estos 5 puntos no genera una inhabilitación inmediata para manejar, acerca al infractor al límite que determina la suspensión temporal del registro.

¿Se aplica la sanción en todo el país de la misma manera?

Aunque la sanción por circular con el registro vencido figura en la reglamentación nacional, existe una diferencia importante entre la vigencia de la norma federal y su aplicación efectiva en cada distrito .

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informa periódicamente qué provincias y localidades han incorporado e implementado de manera formal el sistema de scoring a sus normativas locales.

Por este motivo, para confirmar cómo se efectiviza la penalización pecuniaria y el descuento de puntos, el automovilista debe verificar el marco normativo vigente en la jurisdicción específica donde cometió la infracción.

Cómo funciona el sistema de scoring de la licencia de conducir

El régimen de scoring nacional funciona mediante la quita progresiva de puntaje ante la comisión de infracciones de tránsito, partiendo de un saldo inicial de 20 puntos asignados a cada conductor. Las sanciones previstas por la normativa reducen ese haber inicial de acuerdo con la gravedad de la falta cometida en la vía pública.