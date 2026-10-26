Al circular por rutas y calles, existen señales de tránsito fundamentales para la seguridad vial, aunque muchos conductores desconocen su significado. Una de ellas tiene fondo amarillo y muestra dos flechas negras en sentidos opuestos: una apunta hacia abajo y la otra hacia arriba.

Su función es advertir sobre un cambio en las condiciones de circulación y anticipar que los vehículos podrán transitar en ambos sentidos sobre una misma calzada. Para comprender qué indica esta señal y dónde se coloca, es necesario consultar la Ley Nacional de Tránsito y su normativa complementaria.

Qué significa la señal amarilla con dos flechas en sentido contrario

Dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal P.23 se denomina “Inicio de doble circulación”. Su diseño presenta dos flechas negras verticales paralelas: la ubicada a la izquierda apunta hacia abajo, mientras que la de la derecha apunta hacia arriba.

Según el apartado correspondiente a esta señal en el Anexo L del Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, indica la circulación transitoria en ambos sentidos sobre la calzada, sin disminuir el ancho de la mano propia.

Por lo tanto, su presencia advierte a los conductores que se aproxima un tramo en el que la circulación se desarrollará en ambos sentidos. Reconocerla permite identificar que las condiciones habituales de circulación están por cambiar.

Qué significa la señal amarilla con dos flechas en sentido contrario. Ley Nacional de Tránsito N° 24.449

Dónde se coloca la señal de inicio de doble circulación

De acuerdo con el apartado de ubicación de la señal P.23 en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, esta debe colocarse al comienzo del tramo y hasta 15 metros antes de la zona de doble mano.

La normativa también diferencia esta señal de la R.26, de carácter prescriptivo, que se utiliza cuando una misma calzada se convierte en una vía de doble mano.

Esta distinción permite comprender que ambas señales tienen funciones específicas dentro del sistema vial: la P.23 advierte sobre el inicio de la doble circulación , mientras que la R.26 corresponde a una indicación prescriptiva.

Qué establece la Ley Nacional de Tránsito sobre las señales viales

El artículo 22 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece que la vía pública debe estar señalizada y demarcada de acuerdo con un sistema uniforme, reglamentado conforme a los convenios vigentes.

Además, el artículo señala que las reglas de circulación expresadas mediante señales, símbolos y marcas del sistema uniforme de señalamiento vial son las que resultan exigibles a los usuarios. También dispone que la colocación de señales por fuera de la autoridad competente debe contar con su autorización.

De esta manera, la normativa establece un marco común para la señalización de calles y rutas, con el objetivo de que los conductores puedan reconocer e interpretar las indicaciones viales.