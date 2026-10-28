Hay señales de tránsito que casi nadie identifica, pese a cumplir funciones determinantes en la seguridad vial. Una de ellas tiene forma de tablero de ajedrez, pintada sobre el asfalto en blanco y rojo, y suele aparecer en tramos donde conviene reforzar la atención al volante.

Se trata de las señales damero, reconocidas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y pensadas para advertir sobre riesgos puntuales de la vía, desde pendientes pronunciadas hasta zonas donde es necesario reservar espacio para una frenada de urgencia. Ignorarla puede derivar en una multa.

Aunque su diseño resulta llamativo, la mayoría de los conductores pasa por encima de esta marca sin saber qué significa ni por qué está ahí. Además, no es la única variante que existe, ya que también hay una versión en blanco y negro con un propósito distinto.

Qué significa el damero blanco y rojo y para qué sirve

Cuando el damero combina blanco y rojo, está señalando un tramo reservado para detenerse ante una falla mecánica, típicamente en las bajadas de montaña más pronunciadas, de manera que un vehículo con problemas de frenos tenga un lugar donde parar sin poner en riesgo al resto de los autos que circulan detrás.

Justamente por esa función, estacionar o detenerse ahí sin que exista una emergencia real queda terminantemente prohibido.

Esta señalización suele ubicarse en puertos de montaña, autovías y zonas de obras. Imagen ilustrativa generada con IA

¿Y la versión en blanco y negro?

En las ciudades, el damero cambia de color. La combinación blanco y negro aparece sobre los cruces donde un carril bici se encuentra con un paso peatonal, y advierte a ciclistas y usuarios de monopatines eléctricos que ahí el paso le corresponde a los peatones.

Es, probablemente, la variante menos reconocida de las dos. Por eso tantos ciclistas terminan cruzando sin darle la prioridad que corresponde a quien camina.

No solo está en montañas y ciudades

El damero también aparece en rectas de alta velocidad dentro de autovías y autopistas, donde una distancia extra de frenado puede evitar un choque por alcance. Las zonas de obras son otro escenario habitual, donde la señal ayuda a marcar sectores peligrosos o la presencia de maquinaria trabajando.

En algunos puertos, además, se usa para reservar espacio donde los camiones puedan realizar frenadas de urgencia sin interrumpir el tránsito del resto de los vehículos.

Las consecuencias de no respetar la señal de tránsito

Pasar de alto la señalización tiene un costo económico de 200 euros, tanto para quien conduce un vehículo a motor como para ciclistas o usuarios de patinetes que no respeten la prioridad peatonal en los cruces señalizados.

No respetar la señalización puede tener un costo económico de 200 euros. Shutterstock

Pero más allá de la sanción, conocer y respetar el damero puede ser decisivo para evitar un accidente, ya sea en una carretera de montaña o en medio de una ciudad con mucho tránsito.