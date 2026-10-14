No respetar esta señal puede derivar en una multa de hasta 200 euros, calificada como infracción grave.

Conducir exige mucho más que mantenerse dentro del carril, ya que implica reconocer constantemente las señales que regulan el tránsito en cada tramo de la vía. Dentro del extenso catálogo de la Dirección General de Tráfico (DGT), existe una señal que suele generar confusión por su diseño poco habitual.

Se trata de la señal R-100, un círculo completamente blanco con borde rojo y sin ningún símbolo en su interior, cuyo significado es “circulación prohibida” para todo tipo de vehículo, en ambos sentidos, según establece el Reglamento General de Circulación.

Quien la incumpla se expone a una multa de hasta 200 euros, calificada como infracción grave dentro de la Ley de Seguridad Vial.

¿Qué significa la señal R-100 y dónde suele colocarse en España?

La señal R-100 forma parte del grupo de señales de prohibición de entrada y se caracteriza por la ausencia total de dibujos o símbolos en su interior. Esa falta de indicación específica determina su alcance total, ya que no restringe el paso por tipo de vehículo, horario o tonelaje, sino que corta por completo la circulación para cualquier vehículo, en cualquier dirección.

La señal R-100 prohíbe por completo la circulación de vehículos en ambos sentidos de la vía. PREVENTEC

Los peatones, en cambio, sí pueden seguir circulando por la zona, salvo que exista una señalización adicional que también se lo impida. Esta señal suele instalarse en centros históricos, calles peatonales, entornos escolares y zonas con riesgo estructural, además de utilizarse durante obras o eventos que requieren el cierre total de un tramo.

La diferencia con la señal de entrada prohibida

Uno de los errores más habituales entre los conductores es confundir la R-100 con la R-101, la señal de “entrada prohibida” que lleva una barra horizontal blanca sobre el círculo rojo. Esta última solo impide el acceso por un extremo concreto de una calle de sentido único, mientras que la R-100 corta la vía por completo.

De cuánto es la multa por incumplir la señal R-100 en 2026

Incumplir la señal R-100 se considera una infracción grave y puede sancionarse con hasta 200 euros, según la Ley de Seguridad Vial, aunque el monto se reduce a 100 euros si se abona dentro del plazo de pronto pago.

Esta sanción, por sí sola, no implica una pérdida de puntos en el carnet, salvo que la maniobra genere un riesgo adicional para otros usuarios de la vía, como invadir una zona peatonal con circulación de personas.

En general, la DGT clasifica las infracciones de tránsito en tres niveles:

Las leves, que no restan puntos Las graves, que en algunos casos sí lo hacen Las muy graves, que siempre implican una pérdida de puntos y la sanción económica correspondiente

Confundir esta señal con otras similares es uno de los errores más frecuentes entre los conductores. Shutterstock

¿Qué hacer si recibe una multa por esta señal de tránsito?

En caso de recibir una multa, existe la posibilidad de recurrir la sanción, especialmente cuando la señal no resultaba visible al momento de circular por la zona, ya sea por vegetación, suciedad o algún obstáculo que la tapara. También puede alegarse si la señal fue instalada recientemente sin el aviso previo correspondiente, o si existen errores en la identificación del vehículo o del conductor dentro del expediente.

El plazo para presentar alegaciones es de 20 días hábiles desde la notificación de la denuncia, mientras que el recurso de reposición puede interponerse hasta un mes después de conocida la resolución sancionadora. Una vez vencidos esos plazos sin pagar ni recurrir, la sanción queda firme.