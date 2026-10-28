Qué significa la señal de tránsito con una flecha vertical orientada hacia arriba y un brazo lateral de menor espesor: por qué conocerla puede evitar tragedias

Reconocer y comprender las señales de tránsito que se encuentran a lo largo de las rutas y ciudades argentinas es importante para la seguridad vial de todos los conductores, peatones y animales.

Una señal de tránsito que es vital primordial conocerla porque puede evitar tragedias es una preventiva, que muestra una flecha vertical orientada hacia arriba y un brazo lateral de menor espesor: se llama “Incorporación de tránsito lateral” y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme de Argentina.

Qué significa la señal de tránsito

Según Decreto Reglamentario 779/1995 del Sistema de Señalización Vial Uniforme, la señal “advierte la proximidad de una confluencia de izquierda o de derecha por donde se incorpora una corriente de tránsito en el mismo sentido”.

Esto quiere decir que la señal avisa al conductor que otros vehículos pueden ingresar a la misma calzada por la que circula y en la misma dirección.

En consecuencia, es importante prestar atención a posibles maniobras de incorporación de otros vehículos, lo que puede evitar tragedias.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha vertical orientada hacia arriba y un brazo lateral de menor espesor: por qué conocerla puede evitar tragedias. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Conocer esta señal de tránsito es importante porque puede evitar choques laterales y reducir el riesgo de accidentes. Por ende, se fortalecerá una conducción segura y correcta en rutas, autopistas y avenidas, donde hay mayor volumen de tránsito vehicular.

Qué hacer al ver esta señal de tránsito

Cuando el conductor ve esta señal de tránsito, el conductor tiene que saber que más adelante habrá una entrada desde la cual otros vehículos se incorporarán al mismo sentido de circulación.

En este marco, el conductor debe:

Reducir la velocidad si es necesario.

Aumentar la atención al tránsito lateral.

Mantener una distancia de seguridad adecuada con el vehículo de adelante.

Facilitar la incorporación de otros vehículos cuando las condiciones lo permitan.

Evitar cambios bruscos de carril o maniobras repentinas.

En conclusión, la señal “Incorporación de tránsito lateral” advierte que se suma tránsito desde una vía lateral. Es importante que todos los conductores la conozcan para anticiparse, conducir con seguridad y fortalecer la seguridad vial del país.