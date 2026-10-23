En esta noticia Por qué el plan económico del Gobierno aparece “bajo presión”

A tres años del inicio de la gestión de Javier Milei en la Argentina, la estabilización de las cuentas públicas y la fuerte desaceleración de la inflación conviven con “una economía sin impulso, caída del empleo formal y un deterioro del poder de compra”.

Así describió el escenario local el Financial Times en un reciente artículo. Según el análisis del diario, hoy al Presidente se le plantea un desafío político de cara a las elecciones de 2027.

El diagnóstico surge de una columna publicada este viernes bajo el título “El plan económico de Milei, bajo presión”, la cual describe los efectos del programa de “austeridad, desregulación y apertura”, impulsado por el Gobierno argentino.

Por qué el plan económico del Gobierno aparece “bajo presión”

El país registra actualmente superávit fiscal, la inflación cayó desde un pico cercano al 300 % hasta el 34 % y se redujeron los costos de financiamiento. Las cifras son resultado de las medidas de fuerte ajuste impulsadas por el Gobierno desde que inició la gestión.

“Algunos economistas afirman que la austeridad y la desregulación ‘motosierra’ de Milei han puesto las finanzas argentinas en su mejor posición en décadas”, considera el medio británico.

Incluso sostuvo que la consolidación fiscal y las reformas de mercado colocaron a las finanzas argentinas en una posición más sólida que en años anteriores. Pero pone un freno al señalar que el ajuste también tuvo consecuencias sobre la actividad doméstica.

Noticia en desarrollo