Grupo Pilar Innova adquirió el 35% de Vitalcan, compañía argentina de alimentos para mascotas, y se convirtió en su principal accionista en una operación que abarca el negocio en toda la región.

Según pudo saber El Cronista, la transacción contempla una inyección de capital escalonada durante cuatro años para fortalecer las finanzas de la empresa, respaldar sus obligaciones negociables y financiar una nueva etapa de expansión, con el objetivo de crecer entre 20% y 25% en volumen durante 2026.

Vitalcan cerró 2025 con una facturación de entre $ 110.000 millones y $ 120.000 millones, de los cuales alrededor del 85% correspondió al mercado argentino y el 15% a las exportaciones.

A principios de julio de este año, la empresa de alimento balanceado atravesó dificultades financieras que afectaron el cumplimiento de sus obligaciones salariales. Mediante un comunicado interno, informó a sus empleados que no podría pagar en tiempo y forma los sueldos de junio ni el medio aguinaldo.

La nueva capitalización busca reforzar su estructura financiera y respaldar sus compromisos futuros.

Para concretar esa apuesta, Grupo Pilar Innova reveló que delinea una estrategia que se apoya en una mayor presencia en el mercado local con expansión regional e inversiones productivas.

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El primer paso será aprovechar su red de distribución para llevar los alimentos a autoservicios y comercios de cercanía, un canal en el que la marca tiene poca penetración, mientras avanza con el proyecto de ingresar a las grandes cadenas de supermercaddos.

En paralelo, buscará potenciar las exportaciones , con foco en Perú y Colombia, y aprovechar así la capacidad ociosa de sus plantas para acompañar el crecimiento de la demanda.

El gigante de distribución cuenta actualmente con una red comercial de más de 40.000 puntos de venta en el país y 22 nodos logísticos, una estructura que permitirá a Vitalcan llegar a negocios de cercanía en los que hasta ahora tenía una presencia limitada.

El objetivo -informaron- será “complementar su llegada tradicional a veterinarias y pet shops con una mayor penetración en el consumo masivo”.

Vitalcan fue fundada en 2001 y desarrolla, produce y comercializa alimentos secos y húmedos para perros y gatos. Su portafolio incluye marcas como Nutrique, Vitalcan Balanced Natural Recipe, Vitalcan Balanced, Vitalcan Therapy, Vitalcan Complete, Vitalcan Premium, HOP! y Belcan/Belcat, con productos que van desde la alimentación cotidiana hasta las fórmulas especializadas y terapéuticas.

Cuenta con una planta de alimentos húmedos en Tierra del Fuego , que actualmente opera entre el 20% y el 25% de su capacidad instalada y produce unas 200 toneladas mensuales de alimentos húmedos.

La situación es diferente en la producción de alimento seco. Actualmente, Vitalcan fabrica a façon, es decir a través de un tercero, en una planta ubicada en Coronel Pringles, que trabaja cerca del 100% de su capacidad.

Por eso, uno de los proyectos de inversión contempla poner en marcha la planta propia que la compañía tiene en Ezeiza.

Con una facturación que actualmente depende en un 85% del mercado argentino, la compañía apunta a incrementar el peso de las ventas externas.

La capitalización acordada con Grupo Pilar Innova se ejecutará mediante un esquema de cash-in, es decir, los fondos ingresarán directamente a Vitalcan durante un período de cuatro años.