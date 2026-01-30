Pavimentarán una de las rutas más importantes del país y taparán todos los baches de la traza Fuente: Vialidad Neuquén

La provincia de Neuquén avanza con una obra vial estratégica que promete cambiar la conectividad y el desarrollo de una de sus zonas turísticas más emblemáticas.

Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial 11, que une Villa Pehuenia con Moquehue y que ya comenzó a mostrar avances concretos.

Cómo son las obras en la Ruta Provincial 11 de Neuquén

El proyecto incluye la pavimentación completa de la Ruta Provincial Número 11 y la eliminación de los baches que durante años complicaron la circulación.

Por su parte, la obra busca mejorar la seguridad vial y ofrecer una conexión más ágil tanto para vecinos como para turistas.

Desde el gobierno provincial remarcaron que no se trata solo de una intervención vial, sino de una decisión pensada a largo plazo para ordenar el crecimiento y fortalecer la infraestructura vial de la región.

Una obra clave para el turismo y la vida cotidiana

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que el asfaltado de la Ruta Provincial 11 forma parte de una planificación estratégica orientada a potenciar el perfil turístico de Villa Pehuenia y Moquehue.

Según explicó, la obra apunta a equilibrar el desarrollo entre ambas localidades, que hasta ahora mostraban diferencias en materia de infraestructura. El objetivo es garantizar mejores condiciones de acceso y una mayor integración territorial.

El mandatario también subrayó el impacto directo que tendrá el pavimento en la vida diaria de los habitantes de la zona. Además, sostuvo que contar con una ruta asfaltada permitirá llegar a los hogares con mayor seguridad y comodidad durante todo el año.

En ese sentido, se remarcó que dejar atrás los caminos de ripio representa un cambio profundo para quienes transitan la región desde hace décadas y sufren el desgaste constante de los vehículos.

Cómo siguen las obras en la ruta 11 de Neuquén

Actualmente, la pavimentación de la Ruta Provincial 11 presenta un avance del 6 por ciento. Los trabajos se concentran en el movimiento de suelos y la preparación de la base de la traza para colocar la capa asfáltica y el hormigón.

Asimismo, las tareas incluyen la conformación de terraplenes y subrasantes, además del traslado de material desde cantera para garantizar una base sólida y duradera. Del mismo modo, se realizarán trabajos sobre las banquinas para incrementar los niveles de seguridad vial.

En paralelo, se avanza con la construcción de alcantarillas destinadas al drenaje, un paso clave para asegurar la durabilidad del pavimento y evitar futuros deterioros en la calzada.