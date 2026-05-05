En medio de una geografía exigente, marcada por montañas y valles profundos, avanza una de las iniciativas de infraestructura vial en América del Sur más ambiciosas de los últimos años. La intervención apunta a transformar un corredor clave mediante soluciones de ingeniería de gran escala. El proyecto incluye la construcción de un túnel de 1000 metros que atraviesa formaciones montañosas, así como viaductos elevados que permiten superar zonas irregulares del terreno. Estas obras no solo modifican el trazado existente, sino que buscan adaptarlo a las condiciones naturales de la región. Además, la modernización de esta ruta responde a la necesidad de mejorar la logística en un eje productivo estratégico. El objetivo es optimizar la circulación, reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad en una vía con alto flujo de vehículos. La obra es impulsada por el Gobierno de Brasil a través del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT), como parte de un plan para modernizar tramos estratégicos de la carretera BR-280 en el estado de Santa Catarina. Según información oficial, este corredor cumple un papel central en la conexión entre el interior industrial y los puertos del litoral. La intervención busca fortalecer el transporte de carga y mejorar la eficiencia en una región clave para la economía brasileña. El proyecto contempla la duplicación de cerca de 74 kilómetros entre São Francisco do Sul y Jaraguá do Sul, con una inversión aproximada de 1700 millones de reales. Esta ampliación incluye nuevas trazas viales adaptadas a la complejidad del terreno. Entre las estructuras más destacadas se encuentra el túnel doble del Morro do Vieira, junto con viaductos que alcanzan hasta 35 metros de altura, además de puentes y variantes. También se incorporan pasos para fauna silvestre, con el fin de mitigar el impacto ambiental. La modernización de esta ruta tiene un efecto directo sobre el tránsito diario de miles de vehículos que utilizan este corredor. Se estima que alrededor de 50.000 automotores circulan por esta vía, lo que hace prioritaria su adecuación. Con estas obras, las autoridades buscan reducir riesgos en la carretera, acortar los tiempos de viaje y mejorar la competitividad logística. La conexión con el puerto de São Francisco do Sul se convierte así en un punto estratégico para el comercio exterior en el sur de Brasil.