El Gobierno acelera la construcción de la doble calzada más esperada: administrará 77 km, 32 puentes y conectará con el puerto.

El proyecto vial en el Cauca avanza como una de las obras más estratégicas del país.

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El Gobierno Nacional le pisa el acelerador a una de las obras más esperadas en el suroccidente del país: la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. Se trata de un corredor de 77 kilómetros que no solo ampliará la capacidad de la vía actual, sino que también fortalecerá la conexión con el puerto de Buenaventura, clave para el comercio exterior de Colombia.

Esta iniciativa, enmarcada dentro de las concesiones de Cuarta Generación (4G), contempla la construcción de una segunda calzada completamente nueva, junto con la rehabilitación y mejoramiento de la vía existente. El objetivo es claro: reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y dinamizar la economía regional.

¿Qué incluye la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao?

El proyecto contempla la construcción de 64 kilómetros de segunda calzada y cerca de 13 kilómetros en variantes, además de 32 puentes vehiculares que optimizarán el tránsito en puntos críticos del corredor.

Esta vía sigue el trazado de la actual carretera nacional 2504 y se convierte en un eje estratégico para conectar el sur del país con el centro y con los puertos del Pacífico. La obra impactará directamente la movilidad del transporte de carga que sale desde Buenaventura hacia el interior.

Además, permitirá reducir los tiempos de desplazamiento hasta en una hora, lo que se traduce en menores costos logísticos y mayor competitividad para sectores productivos.

¿Cómo será la intervención en la vía existente entre Popayán y Santander de Quilichao?

El proyecto no solo construye una nueva calzada, sino que también moderniza la actual. La calzada existente será rehabilitada para operar con velocidades entre 60 km/h y 80 km/h, mientras que la nueva vía estará diseñada para una velocidad de 80 km/h.

Las obras incluyen:

Mantenimiento preventivo y correctivo del asfalto

Ajustes en curvas para mayor seguridad

Ampliación de radios de curvatura

Implementación de estándares técnicos modernos

Esto permitirá mejorar significativamente la experiencia de los usuarios y reducir los riesgos de accidentalidad.

El Gobierno acelera la construcción de la doble calzada más esperada: administrará 77 km, 32 puentes y conectará con el puerto. ChatGPT - creada con IA

¿Qué municipios se beneficiarán con la doble calzada en el Cauca?

El corredor impactará de manera directa a varias poblaciones del departamento del Cauca, entre ellas:

Popayán

Totoró

Cajibío

Piendamó

Silvia

Caldono

Morales

Santander de Quilichao

Estas comunidades verán mejoras en conectividad, acceso a servicios y oportunidades económicas, especialmente en sectores como el turismo, el comercio y la agroindustria.

¿Cuáles son las obras adicionales que tendrá el proyecto vial?

La doble calzada también contempla infraestructura complementaria clave para mejorar la operación del corredor:

Construcción de variantes en sectores como Piendamó, Pescador y Mondomo

Desarrollo de pares viales en zonas como Tunía y Quinamayó

Intersecciones y glorietas para optimizar el flujo vehicular

Puentes peatonales en puntos estratégicos rurales

Nuevas estaciones de peaje en Piendamó y Mondomo

Además, se garantizarán servicios al usuario como grúas, ambulancias, carro taller y atención permanente en carretera.

¿Cuánto empleo y desarrollo económico generará esta obra?

Durante su fase de construcción, el proyecto generará cerca de 6.000 empleos, impulsando la economía local y regional. A esto se suma una inversión superior a los $2,1 billones, lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos en infraestructura vial del país.

La obra también incrementará la demanda de bienes y servicios, beneficiando a proveedores locales y fortaleciendo cadenas productivas.

¿Qué pasó con las obras en 2026 y por qué se suspendieron parcialmente?

A finales de abril de 2026, se presentó un hecho que encendió las alarmas en el desarrollo del proyecto. La Concesión Nuevo Cauca anunció la suspensión de actividades en un tramo de la Unidad Funcional 1, entre el kilómetro 0 y Piendamó, debido a amenazas de grupos armados.

Según reportes oficiales, hombres armados habrían intimidado al personal, obligando a retirar maquinaria ante el riesgo de enfrentamientos. Este episodio se suma a otros incidentes registrados desde el inicio del proyecto, como:

Hurto de vehículos

Incineración de maquinaria

Extorsiones

La decisión de suspender temporalmente las obras busca proteger la vida de los trabajadores, mientras gremios y autoridades hacen un llamado urgente para garantizar la seguridad en la región.

¿En qué estado avanza actualmente el proyecto de doble calzada en el Cauca?

La obra ya supera el 44% de avance y cuenta con cierre financiero respaldado por entidades como Bancolombia, Ashmore, CAF-AM y SMBC-LarrainVial, lo que garantiza su continuidad en el mediano plazo.

El proyecto se desarrolla en cuatro unidades funcionales y se encuentra en fase activa de construcción, aunque con retos importantes en materia de seguridad.