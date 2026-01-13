Pavimentan una nueva ruta turística que conectará dos destinos importantes de la Patagonia. Foto: Gobierno de Neuquén

La Patagonia argentina es uno de los destinos más visitados tanto por residentes locales como extranjeros. Por esta razón, se supo que una importante ruta será pavimentada en su totalidad para facilitar la conexión con una de las ciudades más lindas de la región.

Precisamente, el gobierno de la provincia de Neuquén avanza con la pavimentación completa de la Ruta Provincial 65, que une Villa Traful con las rutas nacionales 40 y 237 .

¿Cómo avanza la obra?

Esta obra transformará el acceso a Traful, uno de los pueblos más encantadores y menos masificados de la región, integrándolo de forma definitiva al famoso Circuito de los Siete Lagos y potenciando la conectividad entre Villa La Angostura, San Martín de los Andes y otros destinos cordilleranos.

Se trata de un trabajo que consistirá en 58 km de pavimentación, el cual se dividió en dos etapas principales:

Primera etapa : 34 km desde el empalme con la Ruta Nacional 40 (Camino de los Siete Lagos) hasta el puente sobre el río Minero. Financiada por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), ya supera el 50% de avance con una inversión superior a los 30 millones de dólares.

Segunda etapa: 24 km restantes, desde el puente del río Minero hasta la zona de Confluencia (empalme con la Ruta Nacional 237). El inicio está previsto para este año 2026, con financiamiento del Banco Mundial y una inversión estimada en más de 35 millones de dólares.

Los beneficios de esta obra para la Patagonia

Hasta ahora, el acceso a Villa Traful (un pequeño pueblo de solo 761 habitantes, según el censo 2022) dependía en gran parte de tramos de ripio que se volvían complicados en invierno o con lluvias. Con el asfalto completo, se lograrán varios beneficios clave, como:

Acceso todo el año y mucho más seguro para visitantes.

Integración plena al Corredor de los Lagos y al Circuito de los Siete Lagos.

Conexión directa entre Villa La Angostura (por Ruta 237) y San Martín de los Andes (por Ruta 40), creando un circuito alternativo más fluido y atractivo.

Impulso económico para la comunidad local mediante mayor flujo turístico, mejorando hotelería, gastronomía y servicios.

Por su parte, el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, remarcó que se trata de “una de las obras estratégicas más relevantes de nuestra agenda de infraestructura vial”.

A su vez, destacó que “mejora la accesibilidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia” y que se logrará “avanzar en la conformación de un eje de conectividad norte-sur alternativo y complementario a la RN 40″.

¿Qué visitar en Villa Traful?

Como gran parte de la zona patagónica, Villa Traful también sobresale por sus lagos con aguas turquesas, montañas y circuitos para hacer trekkings y actividades al aire libre. Entre sus lugares más populares están: