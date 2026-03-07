La provincia de Tierra del Fuego avanza con el proceso de aprobación para la construcción de una nueva terminal de pasajeros y catamaranes en el Puerto de Ushuaia, un proyecto de origen privado presentado por el grupo Mirgor. La obra apunta a transformar la infraestructura portuaria de la capital fueguina y consolidar su rol estratégico como puerta de entrada al turismo, fortalecer la conexión antártica y punto logístico del extremo sur. La nueva terminal está diseñada para responder al creciente tránsito de pasajeros y al fuerte desarrollo de la actividad antártica, dos motores clave de la economía local. La infraestructura será moderna, segura y con mejores condiciones operativas, optimizando tanto el embarque y desembarque de turistas como la operatoria de catamaranes y embarcaciones menores. El presidente de la Dirección de Puertos, Roberto Murcia, destacó que la obra constituye “un paso estratégico para consolidar a Ushuaia como puerta de entrada al turismo antártico y nodo logístico del extremo sur del país”. La iniciativa contempla: El objetivo es potenciar la capacidad del puerto para responder al ritmo creciente del turismo y al movimiento asociado a misiones científicas y logísticas hacia la Antártida. La nueva terminal de pasajeros y catamaranes del Puerto de Ushuaia representa un avance estratégico para Tierra del Fuego. Permitirá mejorar la infraestructura, responder al creciente flujo turístico, fortalecer la conexión antártica y posicionar a Ushuaia como un nodo logístico fundamental.