La construcción de la nueva Circunvalación de Río Cuarto avanza a buen ritmo y ya supera el 35% de ejecución. Se trata de una de las obras viales más importantes que se encuentran en marcha en Argentina y busca transformar la conectividad de una de las principales ciudades del sur de Córdoba.

El proyecto contempla la conversión de sectores de las rutas nacionales 8 y A005 en una autopista con calzadas separadas, distribuidores, colectoras e intercambiadores que permitirán descomprimir el tránsito urbano y mejorar la circulación de vehículos particulares, colectivos y camiones.

Actualmente, los trabajos registran un avance general del 35% y se desarrollan de manera simultánea en distintos frentes de obra.

Cómo será la nueva circunvalación de Río Cuarto

La iniciativa apunta a crear un corredor vial que rodee la ciudad y permita desviar gran parte del tránsito que actualmente atraviesa sectores urbanos.

La autopista rodeará toda la ciudad. Gobierno de Córdoba.

Una vez finalizada, la obra facilitará una circulación más fluida en los accesos a Río Cuarto y reducirá los puntos de conflicto entre el tránsito local y los vehículos de carga.

Además de mejorar la conectividad regional, la nueva infraestructura busca reducir demoras durante los horarios de mayor circulación y brindar una alternativa más segura para quienes ingresan o salen de la ciudad.

El avance de la obra

Los trabajos se concentran en dos corredores principales: la Ruta Nacional 8 y la Ruta Nacional A005, donde se ejecutan distintas intervenciones al mismo tiempo.

Uno de los sectores más avanzados corresponde al intercambiador entre la Ruta Nacional 36 y la A005, que ya alcanzó un 70,26% de ejecución. En ese tramo, gran parte de las estructuras de hormigón ya fueron completadas y avanzan las conexiones con la futura autopista.

Otro de los puntos con mayor progreso es la duplicación de la A005, que supera el 70% de avance en algunos sectores.

Qué trabajos se realizan sobre la Ruta Nacional 8

En el tramo comprendido entre la avenida Sabattini y la Circunvalación Este, las tareas alcanzan un avance cercano al 29%.

En ese sector se desarrollan:

Movimientos de suelo.

Revestimiento de canales de desagüe.

Construcción de distribuidores.

Montaje de puentes.

Obras complementarias de infraestructura vial.

Según los datos oficiales, algunos puentes ya presentan niveles de ejecución cercanos al 90%.

La obra es considerada una de las más importantes a nivel nacional. Gobierno de Córdoba.

Por otro lado, entre la Circunvalación Este y la Ruta Nacional 36, la obra registra un avance superior al 33%.

Allí se construye la duplicación del puente sobre el río Cuarto y se realizan trabajos de pilotaje, instalación de vigas y pavimentación a lo largo de aproximadamente siete kilómetros.

La importancia de la nueva autopista

La ciudad se ubica en uno de los principales corredores logísticos del centro del país y concentra una intensa circulación de vehículos de transporte de cargas.

De acuerdo con las estimaciones vinculadas al proyecto, por la zona circulan más de 15.000 vehículos por día, de los cuales alrededor de 5.000 son camiones.

La nueva infraestructura permitirá que gran parte de ese tránsito pesado evite atravesar sectores urbanos, lo que podría traducirse en una circulación más ordenada y una reducción de los tiempos de viaje en los accesos a la ciudad.

Un proyecto con una inversión millonaria

La Circunvalación de Río Cuarto demanda una inversión superior a los 400 millones de dólares y constituye una de las mayores obras viales actualmente en ejecución en Córdoba.

Una vez terminada, se convertirá en un corredor estratégico para la actividad productiva, industrial, comercial y agropecuaria de toda la región, además de mejorar la conexión entre distintas rutas nacionales que atraviesan el sur provincial.