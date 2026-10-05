El mercado laboral se prepara para un cierre de año con más movimiento. La consultora de recursos humanos Randstad proyectó más de 2.000 ofertas de empleo, impulsadas por el pico de consumo del Cyber Monday, el Black Friday y las Fiestas de Fin de Año.

Hoy la firma ya tiene unas 600 búsquedas activas, pero anticipó que las contrataciones se acelerarán con fuerza en el corto plazo. El objetivo es cubrir posiciones fijas y temporales en empresas que necesitan reforzar sus equipos justo cuando la actividad comercial alcanza su punto más alto del año.

Según Randstad, las oportunidades se concentran especialmente en cinco rubros, donde la demanda crece al ritmo del comercio electrónico y de las compras de fin de año:

Logística y distribución

E-commerce

Retail

Consumo masivo

Hotelería, eventos y gastronomía

“Las posiciones temporarias permiten a las empresas reforzar sus equipos durante los períodos de mayor actividad, mientras que para muchas personas representan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, sumar experiencia o dar los primeros pasos en una posición que al tiempo puede tornarse permanente”, afirmó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

Los puestos más buscados

Randstad detalló que los perfiles con más demanda se concentran en la cadena logística, el comercio minorista y la gastronomía, y combinan tareas operativas con roles de planificación y atención al cliente. El listado completo es el siguiente:

Pickers/Packers Operarios de depósito Clarkistas/Conductores de autoelevador Planificadores de ruteo Distribuidores domiciliarios Vendedores de salón Repositores Preventistas Cajeros Camareros para gastronomía y eventos

Logística y e-commerce: los perfiles más requeridos

El crecimiento del comercio electrónico en el último tramo del año impulsa la demanda de pickers y packers, claves para el armado de pedidos. El picker recolecta los productos dentro del depósito según las órdenes de compra, y el packer controla que el pedido sea exacto y lo empaqueta cumpliendo los estándares de despacho.

Los operarios de depósito intervienen en la recepción, el almacenamiento, la preparación y el despacho de mercadería, y se buscan sobre todo en empresas de logística y grandes superficies de retail. A ellos se suman los clarkistas, especializados en autoelevadores y montacargas, que mueven la carga con manipulación segura y eficiente.

Por su parte, los planificadores de ruteo diseñan y optimizan recorridos a partir de datos, variables geográficas y condiciones operativas para reducir costos y tiempos de entrega, un factor clave en esta etapa. En tanto, los distribuidores domiciliarios, apoyados en aplicaciones de ruteo inteligente, llevan envíos, correspondencia y encomiendas hasta el cliente final.

Retail y consumo masivo: atención y góndola

En el comercio minorista, la atención personalizada sigue siendo un diferencial. Por eso se buscan vendedores de salón capaces de asesorar, concretar ventas y ofrecer una experiencia presencial distinta. También hay fuerte demanda de repositores, que garantizan la exhibición, la reposición y la disponibilidad de productos en las góndolas de supermercados y grandes tiendas.

Los preventistas visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer el vínculo con los clientes y ampliar la presencia de marcas, con demanda en consumo masivo de alimentos, bebidas y cuidado personal. Los cajeros, en tanto, ganan protagonismo por la necesidad de una atención ágil y eficiente en supermercados, shoppings y cadenas en fechas de consumo pico.

Hotelería y eventos: la demanda de camareros

Finalmente, la actividad hotelera y gastronómica, junto con los eventos corporativos y sociales del cierre de año y el comienzo de las vacaciones, empuja la búsqueda de camareros. Se los necesita en locales gastronómicos, hoteles, salones y servicios de catering.

Cómo postularse

Para postularse a trabajar en Randstad Argentina, debes ingresar a su sitio web oficial Randstad Argentina o descargar la aplicación móvil Randstad App para cargar tu currículum y postularte a las ofertas disponibles:

Crear una cuenta o perfil : Ingresa a la web o abre la aplicación y regístrate como candidato.

Cargar tu CV : Sube tu currículum actualizado con tus datos personales, experiencia laboral y estudios.

Buscar ofertas de empleo : Explora las vacantes activas filtrando por área de trabajo, provincia o localidad.

Postularte: Selecciona el puesto que te interese y haz clic en postularte. En algunas ofertas verás un número de referencia o código de oportunidad para dar seguimiento.

Con sede en los Países Bajos, Randstad opera en 39 mercados, cuenta con más de 38.000 empleados y cotiza en Euronext Amsterdam. En 2025, la compañía apoyó a 1,7 millones de talentos para encontrar trabajo y generó ingresos por 23.077 millones de euros.

En Argentina, la consultora tiene una red de 25 sucursales, donde cerca de 550 empleados gestionan una nómina diaria de cerca de 15.000 trabajadores que generan valor en las empresas más grandes del país.