Se oficializa el bono para los jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran con aumento (foto: archivo).

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán una nueva actualización en septiembre, luego de que se informara el último dato de inflación. El incremento será del 2,1%, en línea con la variación del IPC registrada durante julio, aunque también habrá un adelanto en el calendario pagos.

Con esta suba también cambiarán los montos de las principales prestaciones previsionales y continuará el bono de $ 70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. Este nuevo esquema determinará cuánto recibirán los adultos mayores jubilados con la mínima en el noveno mes del 2026, pero tendrá una leve modificación.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre?

El haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $428.633,20 a partir de septiembre , sin contar el refuerzo extraordinario. Quienes reciban el bono completo de $ 70.000 tendrán un ingreso bruto de $ 498.633 en total. El monto final puede variar si existen descuentos, como los correspondientes a PAMI.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $2.884.296 para septiembre. Sin embargo, es importante aclarar que estos valores corresponden a montos brutos sin tomar en cuenta los descuentos.

¿Cómo quedan las pensiones de ANSES con el aumento?

La actualización también impactará sobre las distintas pensiones que forman parte del sistema previsional y asistencial. Los principales valores para pensionados en septiembre serán los siguientes:

PUAM : $342.891 y $412.891 con el bono completo.

PNC por invalidez y vejez : $300.014 la mínima y $370.014 con el refuerzo.

Pensión para madres de 7 hijos o más: $428.591 de básico y $498.591 con el adicional informado.

De esta manera, el aumento del 2,11% alcanzará a todas las prestaciones para adultos mayores administradas por ANSES durante septiembre.

ANSES confirmó el aumento para septiembre. Fuente: Shutterstock Geber86

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA y de otros regímenes nacionales, además de titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

También están incluidos quienes perciben pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más, junto con otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

El bono completo será de $70.000 para quienes tengan un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio. Para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

¿Por qué se adelantó el calendario de pagos de ANSES en septiembre?

Pese a que el noveno pago del 2026 comenzará el día 8 como es habitual, el esquema anterior se inició el 10 de agosto. Por eso, los beneficiarios verán un adelanto de dos días en su cobro.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Jubilados con la mínima

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados por encima de la mínima