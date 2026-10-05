Trabajos de modernización y sustitución de carpeta asfáltica en tramos de la Carretera Federal 57 en el Estado de México.

La saturación en la carretera federal 57 representa un dolor de cabeza diario para miles de conductores y transportistas que transitan entre la CDMX, Querétaro y el norte de México. Ante los severos problemas de tráfico y los riesgos viales que afectan tanto a transportes de carga como a autos particulares, el Gobierno Federal ha anunciado un ambicioso plan integral.

Este proyecto, que ya está en marcha, no solo contempla intervenciones de modernización y ampliación en tramos existentes, sino también la creación de una infraestructura alterna diseñada para transformar radicalmente la conectividad terrestre nacional y aliviar los tiempos de traslado.

¿Cuáles son las obras de modernización que ya están en marcha en la ruta actual?

De acuerdo con los informes del Gobierno Federal, de manera paralela a los proyectos a largo plazo, la carretera federal 57 registra trabajos activos e intervenciones profundas. Las acciones principales incluyen:

Municipios del Edomex : las obras de modernización impactan de forma directa en cuatro municipios clave del norte del Estado de México, como Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Coyotepec y Huehuetoca

Tramo Tepotzotlán - Jorobas : se ejecutan labores específicas a lo largo de poco más de 9.6 kilómetros (del kilómetro 43+140 al 52+800), con una inversión superior a los 586 millones de pesos para sustituir carpeta asfáltica por material de alta resistencia

Mantenimiento y bacheo : labores continuas de reencarpetado para mitigar el desgaste ocasionado por el paso masivo de unidades

Obras en Querétaro: trabajos de ampliación en zonas complejas como la Cuesta China.

El proyecto busca desahogar el saturado corredor México-Querétaro, por el que circulan más de un millón de camiones de carga al mes. CC

Anunciaron una nueva ruta alterna a la carretera 57

En cuanto a los planes estructurales, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó los detalles oficiales del proyecto durante las conferencias matutinas. Justamente, mencionó una nueva ruta alterna que le dará respiro a la carretera 57.

El funcionario confirmó que se construirá una nueva vía de 81 kilómetros que conectará el Arco Norte con San Juan del Río, abarcando Hidalgo y Querétaro . De esta manera, este tramo operará con un trazo independiente para redistribuir eficientemente el flujo vehicular.

De acuerdo con los datos técnicos presentados por el titular de la SICT, esta ruta alterna permitirá reducir hasta una hora (60 minutos) el tiempo de viaje habitual entre el centro del país y el Bajío, agilizando el flujo comercial y la movilidad hacia la CDMX.

¿Cuál es la inversión, el presupuesto y los plazos oficiales de ejecución de la nueva ruta?

La magnitud de este plan para construir una nueva vía cuenta con un respaldo presupuestario oficial dentro del programa de infraestructura: