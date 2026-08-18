Superado el fin de semana largo correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en agosto, los argentinos comienzan a repasar el calendario oficial de feriados para organizar las vacaciones o descansos de la segunda mitad de 2026.

Según las disposiciones del Gobierno nacional, el esquema del último tramo del año cuenta con feriados inamovibles, trasladables y fines de semana XL estratégicamente ubicados para fomentar el turismo receptivo en las distintas provincias del país.

Las fechas clave entre octubre y noviembre

El próximo hito en la agenda nacional llegará en octubre con la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae el domingo 12 de octubre.

De acuerdo con la Ley de Establecimiento de Feriados, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la inclusión de un feriado con fines turísticos, lo que permitirá configurar un fin de semana largo de tres o cuatro días para incentivar la actividad económica en los principales destinos turísticos.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Posteriormente, en el mes de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional el viernes 20 de noviembre.

Al tratarse de un feriado de carácter trasladable o combinado con días de descanso, la fecha dará lugar al anteúltimo fin de semana extendido del año, sirviendo como una antesala clave para las reservas de la temporada de verano de las familias.

Cómo cierra el calendario de feriados en diciembre

El último mes del año incluirá dos jornadas festivas inamovibles tradicionales en el esquema argentino. La primera de ellas será el martes 8 de diciembre, jornada en la que se celebra la Inmaculada Concepción de María.

Como es habitual, esta fecha religiosa movilizará a miles de personas a lo largo de todo el territorio nacional en vísperas del cierre lectivo y laboral.

Finalmente, el año concluirá con el feriado inamovible de Navidad el viernes 25 de diciembre, permitiendo a los trabajadores contar con un fin de semana largo automático previo a las festividades de Año Nuevo.

De esta manera, el calendario 2026 completa sus fechas de descanso obligatorio, dejando servido el escenario para el turismo de fin de año antes del inicio formal del verano.