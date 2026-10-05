El nuevo botín de bancos y Alycs: 250.000 empleadores aún no eligieron su fondo de indemnizaciones

En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Banco Nación salió a pisar fuerte en lo que será una dura pelea de mercado de bancos y sociedades de bolsa a partir del 1° de noviembre próximo.

Ayer, la principal entidad financiera de la Argentina anunció su oferta comercial con el cobro de comisión 0 hasta fines del año próximo.

La propuesta contempla:

• Reintegro del 100%: Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027.

• Tasas Preferenciales: Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

• Beneficios para tus empleados: Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA.

• Condiciones preferenciales: Operaciones Call. Condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.

Bancos en guerra

Macro, en tanto, lo bonifica con comisión cero durante todo un año. Dicky Muñoz, CEO de Macro Fondos, revela que, desde que empezaron sus acciones comerciales, hace dos meses, ya tienen más de 16.000 empresas que se comprometieron a hacer el FAL con la entidad, y “van a ser muchas más; seguimos recorriendo divisiones, cámaras empresariales y con nuestros clientes para acercarles nuestra propuesta de valor”.

Quien también salió muy agresivo fue el BBVA, con una comisión de administración de 0 desde su incorporación y durante todo 2027.

Además, aquellas empresas y pymes que incorporen nuevas nóminas netas durante ese período recibirán, a lo largo de todo el año 2027, el reintegro del 100% del aporte FAL correspondiente a esas nóminas.