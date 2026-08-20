Confirmado y oficial | El Gobierno multará a todos los autos y motos que conduzcan con la patente tapada.

En esta noticia De cuánto es la sanción por patente tapada en CABA y Provincia de Buenos Aires

Circular con la chapa patente tapada, adulterada o ilegible volvió a ponerse en el centro de los controles viales en distintos puntos del país.

Las autoridades de tránsito reforzaron los operativos para detectar a los conductores que ocultan intencionalmente la placa , una maniobra que suele usarse para evadir multas por fotomultas o peajes y que hoy tiene consecuencias cada vez más severas.

De cuánto es la sanción por patente tapada en CABA y Provincia de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la sanción por patente tapada o ilegible puede llegar a los $798.510, equivalente a 1.000 Unidades Fijas, y en los casos más graves se suma la posibilidad de secuestro del vehículo.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial también viene advirtiendo a los usuarios que circulan con la placa cubierta, con casos que derivaron en la suspensión preventiva de la licencia de conducir.

En la Provincia de Buenos Aires, la infracción se calcula sobre la Unidad Fija vigente y puede superar el millón de pesos según la gravedad y si se comprueba intencionalidad.

Cómo afecta tapar la patente al sistema de scoring de conductores

Además de la multa económica, taparse la patente puede implicar la pérdida de puntos en el sistema de scoring de conductores, la retención del vehículo en algunos distritos y, si se demuestra adulteración deliberada, consecuencias penales por tratarse de una infracción vinculada a la seguridad vial y al control del tránsito.

Desde la Policía de la Ciudad remarcaron que durante los controles se verifica también la documentación obligatoria:

Licencia de conducir.

Cédula.

Seguro

VTV cuando corresponde.

Los operativos se realizan de manera estratégica en accesos, egresos y zonas de alta circulación, con el objetivo declarado de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en cada jurisdicción.

Para evitar la sanción, la recomendación de los especialistas es simple: mantener la chapa patente en su ubicación original, sin accesorios, portaequipajes ni sistemas rebatibles que dificulten su lectura, y no colocarla de costado ni debajo del parachoques.

La chapa debe permitir identificar el dominio del vehículo en todo momento, tanto de día como de noche.

Ante cualquier duda sobre el estado de la patente o una posible infracción, se puede consultar la situación del vehículo en los sitios oficiales de cada jurisdicción (AGIP en CABA, Infracciones BA en la Provincia) para verificar deudas o notificaciones pendientes.