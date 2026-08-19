Miles de trabajadores esperan el feriado del viernes 21 de agosto para disfrutar de tres días consecutivos de descanso. En este contexto, un estado entero de Estados Unidos frena su actividad oficial y se regala un nuevo fin de semana largo.

El Gobierno decretó feriado para este viernes 21 de agosto

Los habitantes de Hawái disfrutarán de un nuevo fin de semana largo gracias a un feriado oficial que se celebrará el viernes 21 de agosto de 2026. Se trata del Día de la Estadidad (Statehood Day), una festividad estatal que conmemora la incorporación de Hawái como el estado número 50 de Estados Unidos.

Actualmente, la festividad se observa cada tercer viernes de agosto, por lo que en 2026 cae el viernes 21 de agosto, generando un fin de semana largo junto al sábado 22 y domingo 23 de agosto.

El viernes 21 de agosto de 2026 será feriado oficial en Hawái por la celebración del Statehood Day. Fuente: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados

El feriado aplica principalmente dentro del estado de Hawái. Durante esa jornada permanecen cerradas o funcionan con servicios reducidos diversas dependencias públicas, entre ellas:

Oficinas del Gobierno estatal

Numerosas dependencias de los condados

Tribunales estatales

Varias escuelas públicas y universidades

Algunos bancos y organismos públicos

Muchas empresas privadas continúan operando normalmente, aunque algunas también otorgan el día libre a sus empleados.

Habrá un nuevo fin de semana largo este mes

Como el Día de la Estadidad 2026 se celebra un viernes, muchas personas en Hawái podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: