En esta noticia Cómo será el nuevo túnel que construye el municipio de Tres de Febrero

La Municipalidad de Tres de Febrero continúa con las obras de construcción de un túnel que será clave para reordenar el tránsito y mejorar la conexión hacia la Avenida General Paz. En articulación con la Secretaría de Transporte de la Nación, siguen con el proyecto que reemplazará la barrera ferroviaria de la Avenida América que une Sáenz Peña con Villa Rafo.

Cómo será el nuevo túnel que construye el municipio de Tres de Febrero

El túnel será doble mano y se modificarán los sentidos de las calles aledañas para garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

Se trata de una de las obras más grandes de Trenes Argentinos, ya que cruza siete vías de pasajeros y de cargas y tendrá una altura de cuatro metros.

A su vez, para no congestionar la zona con camiones, se van a generar 10.000 metros cúbicos de hormigón dentro de una planta instalada dentro del obrador.

Hacia el final, se eliminarán las barreras con electrificación, se modernizará la señalética y se construirán rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

“Los vehículos livianos y el transporte público se beneficiarán porque disminuirán la congestión y los tiempos de espera, además en esta zona hay muchas empresas, con lo cual es un acceso muy importante para quienes cruzan de un lado a otro”, detalló el intendente Rodrigo Aybar.