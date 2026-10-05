Claudia Sheinbaum inaugura el Puente de Acceso al Puerto de Veracruz, parte del plan de 400 nuevas obras en el sexenio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Puente Acceso al Puerto de Veracruz, una obra de 2 kilómetros de longitud que requirió una inversión de 861 millones de pesos y fue concluida antes del plazo previsto.

El proyecto forma parte de los 400 puentes que serán construidos durante el sexenio y, de acuerdo con la mandataria, estaba previsto que fuera inaugurado en diciembre; sin embargo, los trabajos concluyeron antes de lo programado, por lo que la apertura se realizó el 3 de octubre de 2026.

Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de los trabajadores de la construcción y de la empresa ALZ, encargada de ejecutar el proyecto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Lo íbamos a inaugurar en diciembre y nos adelantamos, porque lo acabaron más rápido. En octubre lo estamos inaugurando, 3 de octubre de 2026. Es uno de los 400 puentes que vamos a hacer en el sexenio” , señaló Sheinbaum.

La presidenta explicó que el programa contempla distintos tipos de infraestructura, desde la reconstrucción de puentes afectados por lluvias u otros fenómenos naturales, hasta nuevas vialidades, distribuidores y túneles destinados a mejorar la movilidad y reducir congestionamientos en diferentes puntos del país.

Puente de Acceso al Puerto de Veracruz permitirá ahorrar hasta 50 minutos

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la nueva infraestructura permitirá reducir hasta 50 minutos los tiempos de traslado de los más de 34,000 vehículos que circulan diariamente por la zona.

El puente está conformado por dos cuerpos independientes y ocho carriles en total:

Cuatro correspondientes a los pasos superiores

Cuatro ubicados en los laterales

Los trabajos comenzaron en julio de 2025 y fueron terminados tres meses antes de la fecha prevista.

Obra estratégica para el transporte de carga

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, destacó que el puente tendrá un impacto directo en la movilidad de la zona metropolitana y en las operaciones relacionadas con el puerto.

Por esta vialidad circulan diariamente entre 15,000 y 20,000 tráileres que se dirigen hacia el centro del país, por lo que la nueva infraestructura busca agilizar el tránsito tanto de vehículos particulares como de transporte de carga.

Nahle también agradeció a la presidenta por atender una demanda que, según señaló, Veracruz había planteado durante dos décadas y que finalmente se concretó durante la actual administración.