Cómo será el incremento en el boleto.

Los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a enfrentar un aumento en el costo de los viajes. A partir del 1 de septiembre, las tarifas de los colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires tendrán una nueva actualización, impulsada por el esquema que ajusta los valores según la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.

De cuánto será el aumento del boleto de colectivo en septiembre

El ajuste previsto para septiembre será de entre 4,1% y 4,3%, de acuerdo con la jurisdicción.

La actualización surge de la fórmula aplicada al transporte público, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible, correspondiente a julio, que fue de 2,1% a nivel nacional y de 2,3% en el Gran Buenos Aires, más un adicional de dos puntos porcentuales.

Hasta agosto, las tarifas de colectivos acumulan incrementos de 68,76% en la provincia de Buenos Aires y 43,70% en la Ciudad de Buenos Aires, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

Cuánto costará el colectivo en la Provincia de Buenos Aires desde septiembre

Las líneas de colectivo numeradas del 200 en adelante, que operan bajo jurisdicción bonaerense, aplicarán una suba del 4,3%.

El aumento impactará a partir de septiembre.

Las tarifas para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

0 a 3 kilómetros: $1.158,97

3 a 6 kilómetros: $1.303,83

6 a 12 kilómetros: $1.448,71

12 a 27 kilómetros: $1.738,45

Más de 27 kilómetros: $2.043,84

De esta manera, el boleto mínimo bonaerense continuará por encima de los $1.000 y seguirá siendo uno de los más altos dentro del AMBA.

Cuánto costará viajar en colectivo en CABA desde septiembre

En la Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño tendrán una actualización del 4,1%.

Los nuevos valores serán:

Hasta 3 kilómetros: $887,87

De 3 a 6 kilómetros: $986,57

De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56

De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61

Las líneas alcanzadas por este cuadro tarifario son:

4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

La brecha entre los valores que pagan los usuarios porteños y los bonaerenses volverá a ampliarse en septiembre, ya que el boleto mínimo en la Ciudad seguirá por debajo de los $900, mientras que en Provincia superará los $1.150.

También aumentará el subte en la Ciudad de Buenos Aires

El aumento no impactará solo en colectivos ya que, desde septiembre, viajar en subte también será más caro.

La tarifa registrará una actualización del 4,1%, por lo que el pasaje pasará de $1.684 a $1.753,04.

Sube el boleto del tren: cuánto costará

Desde el 1 de septiembre, el boleto mínimo en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur aumentará un 14,29%, correspondiente al último tramo del esquema autorizado por el Gobierno nacional.

Con esta actualización, el pasaje mínimo para quienes viajen con tarjeta SUBE registrada pasará de $420 a $480.