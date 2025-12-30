China y Brasil avanzan en la construcción de un corredor ferroviario bioceánico que conectará los océanos Atlántico y Pacífico con el Puerto de Chancay, en Perú. Esta mega obra promete convertirse en un eje central de integración productiva y en una ruta estratégica para el transporte de alimentos, granos, minerales y contenedores hacia Asia.

El objetivo es reducir costos logísticos, descongestionar rutas marítimas y ofrecer una alternativa terrestre al Canal de Panamá. Además, el proyecto busca fortalecer la competitividad regional y consolidar la presencia económica de China en América Latina.

¿Cuál es el nuevo proyecto de China y Brasil?

El corredor ferroviario, conocido informalmente como el “nuevo Canal de Panamá en tierra”, contempla una inversión estimada de 3.500 millones de dólares. La obra conectará las líneas ferroviarias brasileñas Fiol, Fico y Norte-Sul con el Pacífico y el puerto peruano de Chancay, pieza clave en la estrategia china para agilizar el comercio con Asia.

La ruta partirá desde la frontera de Mato Grosso con Bolivia, atravesará Rondônia y Acre, y llegará hasta Perú, donde se enlazará con el puerto de Chancay, actualmente en expansión. Este puerto será el punto de salida para barcos que reducirán significativamente el tiempo de viaje hacia Asia.

Los beneficios del corredor ferroviario para la región

Entre las ventajas más destacadas se encuentran:

Reducción de costos y tiempos de transporte, especialmente para exportaciones brasileñas de soja, maíz, carne y minerales.

Descongestión de puertos atlánticos como Santos e Itaqui, que hoy enfrentan demoras y altos costos logísticos.

Diversificación de rutas comerciales, disminuyendo la dependencia del Canal de Panamá.

Impulso a la integración regional, conectando zonas productivas del centro-oeste brasileño con el Pacífico.

Ferrocarril del Canal de Panamá.

Además, el proyecto refuerza la influencia geopolítica de China en América Latina, consolidando su papel como socio estratégico en infraestructura y comercio.

¿Cuándo se inaugurará el corredor ferroviario?

Por ahora, el proyecto se encuentra en fase de estudios técnicos. En julio de 2025, la empresa estatal Infra SA del Ministerio de Transporte de Brasil y el Instituto de Investigación Económica y Planificación Ferroviaria de China firmaron un acuerdo de cooperación para iniciar la construcción.

Aunque no hay una fecha oficial de inauguración, se estima que la obra enfrentará desafíos de ingeniería, licencias ambientales y coordinación internacional antes de avanzar a la etapa operativa.