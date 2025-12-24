La ingeniería moderna enfrenta desafíos constantes y cada vez son más las obras que buscan conectar las ciudades de una manera más eficaz, rápida y segura, pero que también otorgan un trazo diferencial a los paisajes urbanos.

En este sentido, recientemente se inauguró el puente más alto de todo el mundo que alcanzó una altura total de 625 metros y dejó atrás a todos los otros gigantes arquitectónicos.

¿Dónde queda el puente más alto del mundo?

China volvió a sorprender al mundo con una obra de ingeniería que ya es considerada un ícono nacional. Tras años de trabajos intensivos, el país asiático inauguró el puente sobre el Gran Cañón de Huajiang , una estructura monumental que redefine los límites de la construcción moderna y que ya es motivo de orgullo para millones de ciudadanos.

Este colosal puente, que tuvo una inversión superior a los 200 millones de dólares, no solo conecta dos regiones en tiempo récord, sino que también se convirtió en una nueva atracción turística que promete recibir visitantes de todos los rincones del planeta.

La obra costó 200 millones de dólares y mide más de 600 de altura.

¿Cuáles son las características del nuevo puente colgante en Guizhou?

El flamante puente, ubicado en la provincia montañosa de Guizhou, se eleva nada menos que 625 metros sobre el río Beipan . Con esta altura, pasó a ser el puente más alto del mundo, superando al anterior récord, otro gigante situado a unos 100 kilómetros, que había sido inaugurado en 2016 con 565,4 metros.

La nueva estructura también marca un hito por su luz principal de 1.420 metros, lo que lo convierte en el puente colgante de vigas de acero con mayor luz en terreno montañoso a nivel global.

Gracias a esta conexión, lo que antes implicaba un viaje de dos horas, ahora puede hacerse en menos de 30 minutos, transformando la movilidad en una de las regiones más complejas del país.

Por su parte, los ingenieros detrás del proyecto recurrieron a tecnología de última generación para afrontar el desafío, el cual incluyó sistemas de navegación satelital, drones, materiales ultrarresistentes y plataformas de control inteligente que permitieron lograr una precisión casi quirúrgica durante las obras y la estructura de acero y hormigón.

Asimismo, el resultado es una infraestructura que no solo impacta por su tamaño, sino también por su seguridad y eficiencia para los conductores, permitiendo un mayor flujo de tránsito en la región.

El puente más alto del mundo queda en China.

Guizhou: el laboratorio de ingeniería con más de 30.000 puentes impresionantes

La provincia de Guizhou se ha transformado en un auténtico laboratorio de ingeniería, dado que en las últimas décadas ha erigido más de 30.000 puentes, entre los cuales se encuentran tres de los más altos del mundo.

En este contexto, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se localizan en esta región, convirtiéndola en un destino cautivador para los entusiastas de la arquitectura y la tecnología.

La ingeniería moderna enfrenta retos constantes y cada vez más proyectos buscan conectar ciudades de forma más eficaz, rápida y segura. El puente sobre el Gran Cañón de Huajiang no solo redefine la construcción moderna, sino que también se erige como un símbolo de innovación y progreso en la provincia de Guizhou.