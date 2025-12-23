China construirá el estadio más moderno de Latinoamérica: superará al Maracaná y al Monumental. Foto: Estadios DB

El fútbol latinoamericano está a punto de dar un salto gigante en infraestructura deportiva. China está financiando el estadio más moderno de Latinoamérica, superando en tecnología, diseño y equipamiento a íconos históricos como el Maracaná de Brasil y el Monumental de Argentina.

Su construcción no solo beneficiará a la selección salvadoreña de fútbol para hacer de local allí, sino que posicionará al país que gobierna Nayib Bukele como un referente regional en infraestructura deportiva de primer nivel.

¿Dónde se están construyendo este mega estadio y cuál es su capacidad?

Se trata del Nuevo Estadio Nacional, un proyecto que promete superar con su modernidad a todos los demás estadios de toda América Latina. De esta manera, reemplazará al Estadio Cuscatlán y será sede de la Selección Nacional.

El nuevo coloso se levanta en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en Antiguo Cuscatlán, cerca de San Salvador.

Su capacidad inicial será de más de 50.000 espectadores (con posibilidad de ampliación hasta 60.000), lo que lo convertirá en el estadio más grande de El Salvador y uno de los de mayor aforo en Centroamérica.

¿Qué detalles lo hacen tan moderno a este estadio?

Diseñado bajo estándares internacionales FIFA y con la más alta tecnología china, el estadio incluye:

Iluminación LED de última generación para transmisiones en ultraalta definición

Pantallas gigantes y sistemas digitales integrados para una experiencia inmersiva del público

Gradas optimizadas con excelente visibilidad y acústica en todos los sectores

Accesos y circulación eficientes para grandes flujos de personas, incluyendo adaptaciones para personas con discapacidad

Zona médica de emergencias para atención inmediata

Criterios de sostenibilidad: materiales de larga durabilidad y alta eficiencia energética

Diseño arquitectónico moderno con líneas limpias que lo convertirán en un ícono urbano

Uso multipropósito: fútbol (eliminatorias mundialistas, finales regionales), conciertos masivos, eventos culturales y deportivos internacionales.

El papel de China en la construcción del mega estadio

De acuerdo al sitio EstadiosDB, la obra es posible gracias a una cooperación bilateral entre El Salvador y la República Popular China, que aporta diseño, ingeniería y financiamiento.

La inversión aproximada es de u$s 100 millones, con trabajos que comenzaron en junio de 2022. Sin embargo, la fecha de finalización de la construcción se espera para mediados de 2027.

¿Por qué este estadio cambiará el fútbol en América Latina?

Mientras el Maracaná y el Monumental representan la historia y la pasión del fútbol sudamericano, el nuevo Estadio Nacional de El Salvador llega para representar el futuro: tecnología de vanguardia, sostenibilidad, versatilidad y experiencia premium para el hincha moderno.

Con este proyecto, China consolida su presencia en la región a través de infraestructura estratégica, y El Salvador da un paso enorme hacia el desarrollo deportivo y turístico.

Sus innovaciones mencionadas lo diferencian claramente con los demás recintos, donde la modernidad y la tecnología no pueden competir con la infraestructura de última generación que ofrece este proyecto.