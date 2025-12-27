Amplían la ruta más transitada de Argentina que conecta dos importantes provincias. Foto: Gobierno de Córdoba

La Ruta Nacional 9, considerada de las más transitadas en el país, sigue con mejoras clave para optimizar su conectividad y seguridad vial. Ahora, habrá tres obras clave que facilitarán el transporte de cargas, pasajeros y el desarrollo productivo de la región central del país.

Vale destacar que no todas las construcciones serán en la misma ruta, pero se conectan directamente, por lo que será más cómodo llegar hasta este tramo o desviarse.

Amplían la ruta más transitada de Argentina que conecta dos importantes provincias. Foto: Gobierno de Córdoba

¿Cuáles son las obras que se mejorarán la Ruta Nacional 9?

En el tramo que atraviesa Córdoba, específicamente en el área de Villa María —una de las ciudades más pujantes y productivas de la provincia—, el gobierno cordobés avanza con un ambicioso paquete de obras viales que complementan y potencian la funcionalidad de la RN9.

De acuerdo a la gestión de Martín Llaryora, se invirtieron 75 mil millones de pesos en estas tres intervenciones. Su intención es mejorar el flujo vehicular, reducir a accidentes y acompañar el fuerte crecimiento industrial y logístico de la región.

Circunvalación Sur – Este (entre Ruta Provincial 4 y RN9 Sur)

Longitud: 7,1 km

Avance: 95%

Incluye: calzada de 13,3 m de ancho, carpeta asfáltica, dos puentes, un cruce a distinto nivel sobre Ruta Provincial 2 y otro sobre el río Calamuchita, rotonda de tres ramas en la intersección con la Ruta Nacional 9.

Duplicación de calzada en Ruta Provincial 2

Longitud: 5,34 km

Tramo: desde Ruta Nacional 1V09-11 hasta la Autopista RN9 (Córdoba-Rosario)

Incluye: rotondas, retornos, drenajes y señalización.

Genera alrededor de 60 puestos de trabajo directos.

Duplicación de calzada en Ruta Nacional 158 Longitud: 3 km

Tramo: desde la Autopista RN9 hasta el Bv. Argentino

Incluye: nueva señalización, demarcación horizontal, asfaltado, drenajes y pavimentación de accesos complementarios (como al Centro de Gestión Ambiental y calle General Savio).

Esta obra fue recientemente iniciada.

¿Por qué la Ruta Nacional 9 es tan importante?

La RN9 recorre 1.967 km desde Buenos Aires hasta La Quiaca (Jujuy), conectando las tres ciudades más pobladas del país (Buenos Aires, Rosario y Córdoba). A su vez, termina en el paso fronterizo a Bolivia, en el Puente internacional Horacio Guzmán.

Es clave para el transporte de mercancías agrícolas e industriales, y en varios tramos registra más de 10.000 vehículos diarios (en sectores cercanos a grandes centros urbanos, el flujo puede superar los 100.000 vehículos/día en accesos metropolitanos).

Las mejoras en Villa María no solo benefician a Córdoba y Santa Fe, sino que optimizan todo el corredor productivo Buenos Aires – Rosario – Córdoba, reduciendo tiempos de viaje, aumentando la seguridad y potenciando la competitividad logística.