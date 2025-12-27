China invirtió millones, se prepara para dominar el océano por completo y deja a Estados Unidos en alerta máxima: qué pasará Fuente: IA

China está ejecutando el mayor plan de expansión naval desde la Segunda Guerra Mundial y el escenario geopolítico de todo el mundo podría cambiar por completo y Estados Unidos entró en alerta.

Un reciente informe del Instituto Naval de EE.UU. (USNI) revela que la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) proyecta operar nueve portaviones hacia 2035, una cifra que cambiaría el equilibrio estratégico en el Indo-Pacífico.

China apuesta a incrementar su flota militar

Actualmente, China cuenta con tres portaviones en servicio: Liaoning, Shandong y Fujian, este último considerado el buque insignia de la nueva generación.

China invirtió millones, se prepara para dominar el océano por completo y deja a Estados Unidos en alerta máxima: qué pasará Fuente: Archivo

Con 80.000 toneladas de desplazamiento y catapultas electromagnéticas, el Fujian marca un salto tecnológico que permite operar aviones furtivos J-35 y sistemas de alerta temprana KJ-600.

Según el reporte, el objetivo es incorporar seis nuevas plataformas antes de 2035, triplicando la capacidad de despliegue aeronaval y asegurando presencia permanente en el Mar del Sur de China y el Pacífico Occidental.

Así serían los nuevos portaaviones del ejército chino

El año 2025 fue clave para China ya que realizó por primera vez maniobras con dos portaviones en simultáneo, demostrando una fase avanzada de entrenamiento conjunto.

Además, avanza en el desarrollo de buques anfibios Tipo 076, conocidos como “portadrones”, capaces de operar drones de ala fija gracias a catapultas electromagnéticas. Esta innovación amplía el alcance operativo más allá de los portaviones tradicionales.

China invirtió millones, se prepara para dominar el océano por completo y deja a Estados Unidos en alerta máxima: qué pasará Fuente: Archivo

A través de imágenes satelitales se tomó conocimiento de la construcción del cuarto portaviones, identificado como Tipo 004, con un desplazamiento estimado entre 100.000 y 120.000 toneladas y posible propulsión nuclear, lo que lo colocaría en la misma categoría que la clase Gerald R. Ford de EE.UU.

En un escenario complejo con conflictos bélicos activos en diferentes partes del mundo, la avanzada militar de China encendió más de una alarma en Washington en cuanto a la guerra tecnológica y comercial.

Cómo es el poderoso portaaviones Fujian de la Armada de China

El portaaviones Fujian es uno de los más nuevos del ejército chino y cuenta con un importante poder militar. Entre las principales prestaciones, el buque se destaca por tener armamento de todo tipo para evitar ataques.