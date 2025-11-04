Tras el exitoso congreso celebrado en Lima, Perú, AAPA LATAM anuncia que su próximo gran evento regional se llevará a cabo en Guatemala, en una edición que buscará seguir consolidando al sector como motor de desarrollo, innovación y cooperación hemisférica.

Durante tres jornadas, representantes de autoridades portuarias, terminales privadas, operadores logísticos, empresas tecnológicas, organismos multilaterales y líderes públicos y privados se darán cita para debatir los principales desafíos y oportunidades del sector marítimo-portuario, con una mirada especialmente enfocada en sostenibilidad, integración digital, seguridad, infraestructura y gobernanza institucional.

Guatemala no solo ofrece una ubicación geográfica privilegiada y una creciente infraestructura logística, sino que también está dando pasos firmes hacia la modernización de sus sistemas portuarios. Este contexto convierte al país en un lugar clave para conectar el Caribe, el Pacífico y el Corredor Interoceánico centroamericano.

El evento incluirá conferencias magistrales, paneles de expertos, espacios de networking, exhibición comercial y visitas técnicas, así como actividades culturales que reflejan la riqueza y diversidad de Guatemala.

“AAPA LATAM se ha transformado en el principal escenario para pensar el futuro de los puertos en nuestra región. Guatemala será una excelente anfitriona para dar continuidad a esta agenda de desarrollo, colaboración e innovación”, destacó Zulma Dinelli, Directora General del evento.

Más información sobre inscripción, auspicios y programa preliminar será anunciada en los próximos meses.

Contacto: info@prports.com / www.aapalatam.org/congreso

www.prports.com