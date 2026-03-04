Un nuevo frente de inestabilidad avanzará sobre el norte del país y podría provocar varios días consecutivos de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El fenómeno se extendería por al menos 72 horas, con condiciones meteorológicas cambiantes y episodios de precipitaciones intensas. Las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias abundantes en cortos períodos, fenómenos típicos de este tipo de alertas meteorológicas. El pronóstico indica que el período de inestabilidad impactará especialmente en el norte argentino, con focos de tormentas en Tucumán y Salta, donde se esperan varios días consecutivos de lluvias. En San Miguel de Tucumán, las tormentas comenzarán a registrarse desde mitad de semana y podrían prolongarse hasta el viernes. Durante este período se prevén lluvias intermitentes y tormentas que podrían intensificarse especialmente por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre 17°C y 29°C, con jornadas húmedas y condiciones de inestabilidad que favorecerán la formación de tormentas. El pronóstico anticipa tres días consecutivos con tiempo inestable: Este tipo de condiciones es habitual cuando se combinan aire cálido y húmedo con el ingreso de frentes inestables, lo que favorece precipitaciones intensas y tormentas eléctricas. El panorama será similar en Salta, donde también se esperan tormentas durante varios días. Las temperaturas previstas para los próximos días se moverán entre 15°C y 26°C, con lluvias y tormentas principalmente durante la tarde y la noche. El jueves y el viernes serán las jornadas con mayor probabilidad de precipitaciones, con episodios de tormentas eléctricas y lluvias intermitentes. El nivel amarillo de alerta meteorológica indica la posibilidad de fenómenos climáticos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas. Durante estos eventos pueden registrarse: En algunos casos, las precipitaciones pueden alcanzar entre 40 y 70 milímetros acumulados, con ráfagas que pueden acercarse a los 90 km/h, según alertas meteorológicas para la región. De acuerdo con las previsiones actuales, el tiempo podría mejorar gradualmente hacia el fin de semana. Sin embargo, aún se mantendrán probabilidades de lluvias aisladas en algunas zonas. Las temperaturas continuarán en valores templados, con máximas cercanas a 23°C y 24°C en la región.