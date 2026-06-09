La tormenta tropical Boris mantiene bajo alerta a varios estados del Pacífico mexicano, luego de que el Gobierno de México pidió a la población de Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán y Jalisco reforzar medidas preventivas ante las intensas lluvias, fuertes rachas de viento y elevado oleaje que se esperan en las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Boris presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 4 km/h.

Pronóstico del SMN por fuertes lluvias en México Archivo.

Las autoridades federales advirtieron que la amplia circulación de la tormenta provocará lluvias intensas y torrenciales , principalmente en las costas de Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Alerta del SMN por lluvias torrenciales y oleaje de hasta cinco metros

El pronóstico oficial para las próximas 24 horas prevé condiciones severas en distintos puntos del Pacífico mexicano:

Lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en la costa y zona oeste de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en regiones del sur y este de Jalisco, además de Colima y zonas costeras y del sureste de Michoacán

Oleaje de entre 4 y 5 metros en costas de Guerrero, Oaxaca y el este de Michoacán

Oleaje de 3 a 4 metros en costas de Jalisco y Colima

Rachas de viento de hasta 110 km/h en zonas costeras de Guerrero; de 70 a 90 km/h en Michoacán y Oaxaca; y de 50 a 70 km/h en Jalisco y Colima

Las autoridades vigilan una zona de baja presión frente a las costas de El Salvador, la cual tiene un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas.

Plan de seguridad en México por la tormenta Boris

Ante el riesgo de afectaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en fase preventiva en Guerrero, Oaxaca y Chiapas para coordinar acciones de apoyo y reducir riesgos para la población.

La dependencia informó que más de 33,500 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional permanecen en alerta para atender posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

⚠️ Esta madrugada, la #TormentaTropical #Boris ingresó a tierra entre los límites de #Guerrero y #Oaxaca.



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Entre las medidas implementadas destacan:

Recorridos de vigilancia en zonas vulnerables Monitoreo de ríos y cuerpos de agua Trabajos de despeje en la autopista del Sol y la carretera Oaxaca-Tehuantepec

Además, la Defensa cuenta con maquinaria pesada, aeronaves para puentes aéreos, cocinas comunitarias y plantas potabilizadoras listas para brindar apoyo en caso de contingencia.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase preventiva en Colima, Guerrero y Oaxaca para reforzar las tareas de preparación y respuesta ante el avance de Boris.

Guerrero suspende clases y habilita refugios temporales

La Secretaría de Educación Pública informó la suspensión de clases en las siguientes regiones:

Sierra

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Centro

Montaña de Guerrero

En paralelo, el gobierno estatal indicó que mantiene coordinación con los 85 municipios susceptibles de sufrir afectaciones y habilitó 620 refugios temporales para atender a la población en caso de emergencia.