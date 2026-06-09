Misterio en el Atlántico: esta “mancha fría” en el océano es un punto de inflexión de alto riesgo.

Aunque el planeta atraviesa un período de temperaturas récord, existe una región oceánica que se comporta de manera opuesta. Se trata de un sector ubicado cerca de Groenlandia que registra valores térmicos más bajos que los esperados y que se ha convertido en objeto de estudio para los expertos.

Lo que podría parecer una simple curiosidad científica es, en realidad, una señal que genera creciente preocupación. Los análisis más recientes sugieren que detrás de este fenómeno se esconde una alteración de los mecanismos naturales que distribuyen el calor por los océanos y ayudan a regular el clima terrestre.

La anomalía oceánica que preocupa a los especialistas

La llamada mancha fría del Atlántico Norte destaca por ser una excepción dentro del escenario de calentamiento global. Mientras otras regiones registran aumentos sostenidos de temperatura, esta masa de agua mantiene una tendencia inversa que llama la atención de la comunidad científica.

El acelerado deshielo de Groenlandia incorpora grandes volúmenes de agua dulce al océano (Fuente: archivo).

Los investigadores vinculan este comportamiento con el debilitamiento de la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC), una compleja red de corrientes que transporta calor desde zonas tropicales hacia el hemisferio norte. El acelerado deshielo de Groenlandia incorpora grandes volúmenes de agua dulce al océano, alterando su composición y reduciendo la intensidad de este sistema fundamental para el equilibrio climático.

Según los modelos más recientes, la velocidad de estas corrientes habría descendido a niveles inéditos en muchos siglos. Esta situación alimenta el temor a que el sistema se acerque a un umbral crítico cuyas consecuencias podrían ser difíciles de revertir.

Qué efectos podría generar en distintas regiones del planeta

Los especialistas advierten que un deterioro mayor de este mecanismo no quedaría limitado al Atlántico Norte. En la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, podría acelerarse la subida del nivel del mar, aumentando la exposición de grandes ciudades a inundaciones recurrentes.

Por otra parte, las modificaciones en la distribución global del calor también tendrían impacto sobre los patrones climáticos de América. Diversos escenarios contemplan períodos más severos de sequía en algunas regiones y condiciones más favorables para el desarrollo de tormentas tropicales extremadamente intensas en el Caribe.

La preocupación de los científicos radica en que los llamados puntos de inflexión climáticos pueden desencadenar procesos que continúan avanzando incluso después de eliminar la causa original. Por ese motivo, el seguimiento de esta anomalía oceánica se ha convertido en una prioridad para comprender hasta qué punto el sistema climático mundial está acercándose a cambios de gran magnitud.