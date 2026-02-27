Salta se destacó nuevamente por sus expensas reducidas en edificios, de acuerdo a un estudio llevado a cabo por la plataforma Octavo Piso. El análisis abarcó más de 200.000 unidades en todo el territorio nacional, posicionando a la provincia del norte entre las más asequibles para aquellos que buscan alquilar o adquirir un departamento. Este dato resulta crucial para quienes consideran el costo de vida y desean disminuir sus gastos fijos. En el extremo opuesto, Mendoza ocupó el ranking de expensas más elevadas, con un promedio cercano a $ 262.061, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén, donde los valores también superan considerablemente el promedio nacional. Mientras que en algunas provincias las expensas mensuales superan los $ 250.000, en Salta el promedio se sitúa en $ 56.702, cifra que la coloca junto a Chaco y San Luis en el grupo de jurisdicciones más accesibles. Otras provincias con costos relativamente bajos son: Todas con cifras inferiores a las de muchas jurisdicciones del centro y norte argentino. El informe también indica que los edificios nuevos asignan un mayor presupuesto a servicios como electricidad y agua, mientras que los más antiguos concentran el gasto en mantenimiento y reparaciones. Esta diferencia explica parte de la variación en los costos entre provincias. Para aquellos que buscan mudarse o invertir en inmuebles, conocer el valor de las expensas es esencial, ya que puede elevar de manera significativa el monto que destinamos para alquilar. En ciudades como Salta, donde el costo mensual es considerablemente más bajo que en otras capitales, el ahorro puede ser significativo y contribuir a aliviar el presupuesto familiar.