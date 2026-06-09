En esta noticia Cambió el juego postelecciones

En abril pasado se emitieron 22 obligaciones negociables (ON) por $ 2,3 billones (el equivalente a u$s 1668 millones), lo que representa un incremento del 83% interanual. Se observa una mayor selectividad en el riesgo y sectorización de las emisiones.

El sector energético capitalizó el 48% de las ON en el primer cuatrimestre del año y el 78% en el mes, que traccionó fuerte el segmento de emisiones en dólares, impulsadas principalmente por las licitaciones internacionales de Vista y Edenor, que juntas sumaron u$s 1023 millones y explicaron cerca del 67% del monto de ON emitido en abril.

Durante el primer cuatrimestre de 2026 el financiamiento total acumulado en el mercado de capitales medido en valores constantes alcanzó los $ 18,3 billones. El escenario actual muestra que las compañías aprovechan las condiciones favorables para acceder a fondos de largo plazo, mientras que los inversores encuentran en estos instrumentos una alternativa para diversificar carteras y obtener rendimientos atractivos.

Así, si bien siguen existiendo emisiones pyme, en la City ven que “el mercado está diferenciando mucho más hacia energía, utilities, bancos, agro/real estate grande donde emisores AAA/AA consiguen mejor acceso”.

De hecho, MSU Green Energy anunció ayer la colocación exitosa de su primer Bono Verde internacional por u$s 400 millones, que superó el monto ofrecido y pone en evidencia el interés de inversores internacionales en proyectos vinculados a la modernización de la matriz energética argentina. La operación se colocó a una tasa de 9, 75% y un plazo de 10 años.

Cambió el juego postelecciones

“Antes tenían muchos emisores que, con un tipo de cambio más volátil buscaban era un seguro de cambio en las emisiones, pero después el mercado este se depuró y hoy las compañías grandes y con mejores calificaciones se están financiando muy buenas tasas, casi del soberano, pero otro montón de emisores quedaron bajo la línea y ya no tienen acceso al mercado de capitales. Quedó la crema. Parece que hubo un proceso de depuración de riesgo bastante importante”, describió a El Cronista Marcelo Villegas, partner del Estudio Nicolson y Cano.

En la misma línea, Eric Paniagua, socio de PX Capital, apuntó que, “los emisores de menor calidad tienen que pagar spreads bastante más altos”. “Pasamos de un mercado que compraba ‘riesgo corporativo argentino’ a uno que discrimina mucho más por sector y por emisor”, señaló.

“El mercado es más selectivo respecto de a quién le presto dinero. Pasa en el sistema financiero en general y también en el mercado de capitales: sólo tienen crédito las empresas de los sectores beneficiados (petróleo, minería, servicios públicos), que tienen mejores calificaciones”, dijo al respecto Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo.

Un informe de la consultora que lidera junto a Marina Dal Poggeto refleja que las elecciones del año pasado marcaron un quiebre en el mercado de ON dado que, mientras el volumen total se mantiene estable en torno a los u$s 17.200 millones, energía sigue siendo el principal motor de colocaciones privadas y el sector financiero pierde peso (antes: u$s 3207 milllones y después: u$s 1461 millones).

“Tiene que con que los balances de empresas vinculadas, al consumo, por ejemplo, no mejoraron, mientras que, cuando vemos el de Vista Energy, anda bárbaro”, reflejó una fuente financiera.

En la misma línea Paniagua planteó que se ve “una clara sectorización: energía, oil & gas, utilities y exportadores concentran gran parte de la demanda, mientras que consumo doméstico, real estate y emisores más apalancados la tienen bastante más difícil”.

Fabio Rodríguez, economista y director de MyR Consultores, observó que hay una tendencia a la saturación de las emisiones en el sector energético y anticipó que, hacia adelante “las calificadoras seguramente pongan el foco en la transición electoral y en quiénes tendrán que pagar servicios en 2027”.

Y es que, según dijo, las empresas que emiten liquidan la ON y después tienen que pedirle los dólares al Banco Central para pagar los servicios. Así, es esperable que haya un foco en ese aspecto a la hora de calificar.