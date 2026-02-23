Tras una baja sensible en el calor que se dio por las tormentas del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anunció que las temperaturas vuelvan a subir paulatinamente desde este lunes, con máximas que podrían rondar entre 34 a 37 grados hacia la mitad de la semana. De esta forma, la ola de calor vuelve a tomar protagonismo en el país con temperaturas extremas que se extenderán por al menos 72 horas. Según los datos difundidos recientemente por el organismo del clima, algunas zonas del país tendrán máximas que se acercarán otra vez rozarán los 40°. De esta forma, el SMN advirtió que las provincias del litoral como Entre Ríos o Santa Fe y las del nordeste como Corrientes, Misiones y Formosa verán una fuerte suba en el termómetro para esta semana. El organismo indicó que Corrientes alcanzó sensaciones térmicas de hasta 46 grados. Por eso, el NEA se mantiene como la zona donde haya un foco mayor de calor. De todas formas, el SMN también alertó por las tormentas que llegarán en los primeros días de esta semana. Principalmente en el sur de Córdoba y de San Luis rige una alerta por fuertes lluvias y granizo. El organismo del clima también anunció el pronóstico extendido para la Capital Federal y alrededores: Se espera que las lluvias en Buenos Aires continúen hasta el martes 24 de febrero con una mejora definitiva en las condiciones a partir del miércoles. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recordó una serie de recomendaciones clave para minimizar riesgos durante los días más críticos. Entre ellas se destacan: Por su parte, los especialistas recomiendan estar atentos a los reportes oficiales, tal como son las alertas tempranas, y tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y complicaciones de salud.