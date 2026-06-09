El proceso de desinflación sigue su curso y queda confirmado con el dato de IPC de CABA de mayo, el cual se ubicó en 2,1%, cayendo desde el 2,5% del mes pasado.

El mercado proyecta un IPC del Indec para mayo en 2,3% (REM) y según ponderaciones de CABA debería dar 2,1%.

En medio de un contexto global más desafiante para los mercados de deuda mundiales a causa de expectativas de subas de tasas de la Fed, los bonos locales operan con firmeza.

El dólar sube en Argentina, aunque con una dinámica más suavizada respecto de otros mercados emergentes y de la región. Gracias al delivery previo del gobierno en materia fiscal y monetaria, la Argentina sufre menos que sus comparables.

El mercado mantiene su expectativa de nuevas reclasificaciones de deuda de Argentina y la posibilidad de que ingresen nuevos flujos de capitales a mediano plazo.

Pensando en ese escenario, conversamos con Iván Dalonso, gerente comercial de Primary, sobre la capacidad del mercado local para recibir tales flujos y como se está adaptando la tecnología y la inteligencia artificial al día a día del mercado y la operatividad dentro del mismo.