Donald Trump dijo que Estados Unidos debe “responder” tras el derribo de un helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz, en medio de un frágil cese del fuego entre los adversarios.

El presidente de EE.UU. informó que el ejército americano le comunicó que la república islámica, el lunes por la noche, “derribó uno de nuestros sofisticados helicópteros Apache”, que patrullaba la disputada vía marítima.

El Comando Central de EE.UU. informó el martes que dos tripulantes habían sido rescatados la noche anterior a las 7.33 pm, hora del Este, y se encontraban en estado estable tras la caída del helicóptero cerca de la costa de Omán.

“EE.UU. debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el martes por la tarde.

El derribo del helicóptero ocurrió horas después de que el presidente interviniera para frenar un ciclo de ataques y represalias entre Irán e Israel que amenazaba con reavivar una guerra en toda regla en el Medio Oriente.

Trump ha repetido en varias ocasiones que EE.UU. e Irán están cerca de un acuerdo para extender el cese del fuego del 8 de abril, reabrir el estrecho y establecer un marco para las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, existe el riesgo de que el avance diplomático se vea comprometido por el derribo del Apache y la promesa de Trump de responder.

Mucho dependerá de la magnitud de cualquier acción militar de EE.UU. Las fuerzas iraníes y estadounidenses han intercambiado fuego en el estrecho y sus alrededores en múltiples ocasiones desde que el frágil armisticio entró en vigor, sin que ello haya derivado en una guerra abierta.

El canciller iraní Abbas Araghchi declaró: “ Las fuerzas extranjeras en las proximidades de nuestro territorio están en riesgo constante por sus propios errores humanos, accidentes fortuitos o la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado”.

“Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se vayan. Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero también hablamos otros idiomas”, añadió en una publicación en redes sociales.

Los precios del petróleo subieron desde un mínimo de siete semanas tras la amenaza de Trump de responder, lo que redujo la caída del crudo Brent en el día a un 3%, dejándolo en u$s 91,45 el barril al cierre de las operaciones del martes por la tarde.

“EE.UU. debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el martes por la tarde. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

Irán ha reducido el tráfico a través del estrecho —por el que suele pasar alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas del mundo— a un goteo desde que EE.UU. e Israel lanzaron su guerra contra la república islámica el 28 de febrero. Esto ha desencadenado la peor crisis energética mundial en décadas, encareciendo el precio de la nafta en los surtidores americanos a pocos meses de las cruciales elecciones legislativas de noviembre.

La Marina de EE.UU. también impuso un bloqueo a los puertos iraníes, mientras la angosta vía marítima se ha convertido en un escenario clave de confrontación.

Un funcionario de EE.UU. señaló que los dos integrantes de la tripulación del helicóptero Apache abordaron una embarcación de superficie no tripulada antes de ser trasladados a un centro médico.

Los enfrentamientos entre Irán e Israel estallaron el domingo después de que la república islámica lanzara misiles en represalia por los ataques israelíes contra un edificio en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, el grupo militante libanés respaldado por Irán.

Israel respondió con lo que denominó un “ataque a gran escala” contra “sistemas de defensa estratégicos” en Irán, y bombardeó varios objetivos en una planta petroquímica en Mahshahr, en el sur del país.

Pero ambas partes cesaron el fuego después de que Trump les ordenara detener los ataques y llamara al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, presionándolo para que pusiera fin a los bombardeos contra Irán.

El conflicto entre Israel y Hezbollah se ha convertido en otro factor que complica los esfuerzos diplomáticos para sellar un acuerdo entre EE.UU. e Irán, ya que la república islámica insiste en que debe formar parte de un acuerdo de cese del fuego más amplio.

Israel continuó atacando el sur del Líbano el martes, incluido el bombardeo de la histórica ciudad portuaria de Tiro, en el que murieron al menos ocho personas, según informó el ministerio de Salud libanés.

Hezbollah, que desencadenó el conflicto más reciente al disparar a través de la frontera tras el estallido de la guerra con Irán en febrero, continuó combatiendo a las tropas israelíes dentro del Líbano.