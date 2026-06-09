Las condiciones meteorológicas mantendrán un panorama de lluvias importantes en gran parte del territorio nacional durante las próximas horas. La interacción de la tormenta tropical Boris con otros sistemas atmosféricos favorecerá precipitaciones de diversa intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

Autoridades meteorológicas como la CONAGUA y la SGIRPC advirtieron que los efectos del fenómeno no solo impactarán al sur y sureste del país, sino también al centro de México, donde se prevén lluvias intermitentes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en la Ciudad de México y áreas metropolitanas.

Un diluvio histórico con tormentas eléctricas golpeará por más de 24 horas | Lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo.

Lluvias en CDMX: prevén tormentas eléctricas y posible granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que durante este martes continuarán las lluvias de forma intermitente en la Ciudad de México. Además, se esperan precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos puntos de la capital.

Alcaldías con lluvias y lloviznas registradas durante la mañana:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

De acuerdo con el radar meteorológico capitalino, las precipitaciones se desplazan por distintas zonas de la ciudad con intensidad débil a moderada, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y afectaciones derivadas de tormentas eléctricas.

Día de lluvias en la capital. Gobierno de la CDMX

Lluvias en el resto del país: Boris mantiene efectos en varias entidades

A nivel nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que la tormenta tropical Boris ingresó a tierra entre los límites de Guerrero y Oaxaca durante la madrugada.

Aunque el sistema comienza a debilitarse gradualmente, sus bandas nubosas continúan generando lluvias significativas en varias regiones del país.

Estados con mayores afectaciones previstas por lluvias:

Veracruz (lluvias intensas)

Oaxaca (lluvias intensas)

Chiapas (lluvias intensas)

Guerrero (lluvias muy fuertes)

Jalisco, especialmente el sur (lluvias muy fuertes)

Colima (lluvias muy fuertes)

Michoacán , principalmente la costa (lluvias muy fuertes)

Puebla (lluvias fuertes)

Estado de México (lluvias fuertes)

Ciudad de México (lluvias fuertes)

Morelos (lluvias fuertes)

Además, se mantienen condiciones de viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de entre 2 y 3 metros en zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre la evolución del sistema tropical.

Clima de lluvias intensas CONAGUA

Recomendaciones ante tormentas eléctricas y lluvias intensas

Ante el pronóstico de tormentas eléctricas, la SGIRPC pidió a la población extremar precauciones para reducir riesgos asociados a rayos, fuertes lluvias y caída de granizo.

Recomendaciones de Protección Civil:

Evitar el uso de paraguas con punta metálica.

No refugiarse debajo de árboles durante una tormenta.

Evitar permanecer o asomarse en azoteas y espacios abiertos.

Desconectar aparatos eléctricos para prevenir daños por variaciones de voltaje.

Si se encuentra dentro de un vehículo, apagar el motor y mantener las ventanas cerradas.

Resguardar a los animales de compañía en lugares seguros.

Las autoridades federales y locales reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los comunicados oficiales durante las próximas horas, ya que las lluvias podrían intensificarse en algunas regiones y generar afectaciones viales, encharcamientos e incremento en niveles de ríos y arroyos.