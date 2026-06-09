Boldt, la empresa detrás de bplay y una de las principales operadores de casinos y tragamonedas de la provincia de Buenos Aires, comenzó a prestar servicios de apuestas online en Santiago del Estero, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores.

El desembarco se concretará de la mano de Compañía de Recreativos Argentinos UTE, el histórico operador de casinos, bingos y tragamonedas de Santiago del Estero. Vinculada al Grupo Ick, uno de los principales conglomerados empresarios de la provincia, la firma es titular de una licencia provincial para la explotación de juegos online.

De ese modo, la empresa proyecta seguir ganando participación de mercado en este segmento. Santiago del Estero se suma a las provincias donde Bplay ya tiene presencia, entre ellas la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Jujuy .

“ Esta nueva alianza estratégica da fortaleza al posicionamiento de nuestra marca bplay en el territorio nacional y nos coloca como uno de los líderes locales en la provisión de servicios de juego online . Una vez más, continuamos desarrollando esta nueva modalidad de negocio, en el cual la sociedad actúa como proveedor de servicios a favor de otros licenciatarios titulares de los derechos de explotación de la actividad de juego online”, dijo la empresa en el comunicado enviado a la CNV.

Hoy Boldt agrupa su operación de casinos y tragamonedas, desarrollos inmobiliarios (construcción de hoteles y casas de juego) y la impresión de documentos gráficos sobre identificación de personas o bienes. Opera casinos en Tigre (Trilenium), Mar del Plata (Casino del Mar, del Hotel Hermitage), Tandil, Miramar, Santa Fe y Melincué. También tiene presencia en Chile, Uruguay y Paraguay, a través de sus subsidiarias .

En el último tiempo, la gran apuesta del grupo fue bplay. De hecho, el EBIT de bplay Argentina durante el ejercicio 2025 (acumulados al 31 de octubre), alcanzó u$s 20,4 millones, superando el objetivo de la empresa en un 206% (u$s 10,1 millones).

“Durante el ejercicio 2025, bplay consolidó su liderazgo, alcanzando un crecimiento sostenido en todas las métricas clave de rentabilidad, expansión territorial y posicionamiento competitivo. El desempeño estuvo impulsado por un mayor volumen de jugadores, incremento de la apuesta promedio, diversificación del mix de producto —casino y apuestas deportivas— y una mayor eficiencia en adquisición y marketing", sostuvo la empresa en el balance.