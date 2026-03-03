Durante años, el potus fue la estrella indiscutida de los hogares argentinos: fácil de cuidar, resistente y decorativo. Sin embargo, en el universo del bienestar y el feng shui hay otra planta que empezó a ganar protagonismo, sobre todo en un lugar clave de la casa. Se trata de la palmera bambú, conocida científicamente como Chamaedorea seifrizii, una especie que no solo suma verde y frescura, sino que también está asociada a la circulación de energía positiva. En disciplinas como el feng shui, la puerta principal es mucho más que un acceso: es el punto por donde ingresa la energía al hogar. Por eso, lo que se coloca allí puede influir —según estas creencias— en el clima general de la casa. Para quienes buscan aprovechar al máximo su presencia, la ubicación es clave. Según estas prácticas: El estado de la planta también influye. Hojas secas o descuidadas, lejos de atraer buena energía, generan el efecto contrario. Más allá de lo simbólico, su éxito también está en lo práctica que resulta: