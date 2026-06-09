A la espera del dato oficial de inflación de mayo, que se dará a conocer el próximo jueves 11 de junio, desde el Gobierno esperan que el registro quede por debajo del 2,6% que marcó abril. Así lo estimaron tanto Javier Milei como Luis Caputo durante su participación en el Latam Economic Forum la semana pasada.

Ante empresarios y referentes del sector privado, el Presidente aseguró que el dato de inflación no es el que aspira el Gobierno, pero prometió un cambio del panorama económico. “La Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento”, sostuvo en un tono optimista.

Escuchá el capítulo completo