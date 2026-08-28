El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sumó un nuevo proyecto petrolero. El Comité Evaluador aprobó el ingreso de Los Toldos II Este, la iniciativa de Tecpetrol en Vaca Muerta que contempla una inversión total de u$s 6.400 millones y prevé alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios de petróleo.

La aprobación fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el proyecto permitirá acelerar el desarrollo del área y aumentar en aproximadamente un 40% los recursos que serán explotados en el yacimiento.

Con esta incorporación, el RIGI ya reúne 24 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, con inversiones comprometidas por u$s 56.173 millones, consolidándose como uno de los principales instrumentos para atraer capitales a sectores estratégicos de la economía.

Los Toldos II Este: cómo es el nuevo proyecto de Tecpetrol

El proyecto se desarrolla en la Cuenca Neuquina, cerca de Rincón de los Sauces, en un área de 78 kilómetros cuadrados. Los primeros trabajos ya comenzaron y la compañía apunta a completar dos etapas de desarrollo: alcanzar los 35.000 barriles diarios durante el primer trimestre de 2027 y llegar a los 70.000 barriles por día hacia mediados de ese mismo año.

“Es un desarrollo importante en petróleo no convencional con gran impacto en la región, ya que apunta a 70.000 barriles por día, lo que hoy significa casi el 10% de la producción de la Argentina”, señaló el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous .

Nuevo RIGI aprobado 🇦🇷🇦🇷



El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de petróleo Los Toldos II Este de la empresa Tecpetrol en Vaca Muerta. Implica una inversión de 6.400 Millones de Dólares y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.



El proyecto prevee… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

De acuerdo con la compañía, de los u$s 6.400 millones previstos para todo el proyecto, más de u$s 2.000 millones se desembolsarán hasta fines de 2027. La iniciativa también contempla una participación del 10% de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Los Toldos II Este se apoya en la experiencia que Tecpetrol acumuló durante los últimos años en Vaca Muerta. La compañía tomó el control del área a fines de 2016, tras la adquisición de la canadiense Americas Petrogas. En ese momento, el bloque contaba con un pozo vertical que había arrojado resultados intermedios durante 2017.

Entre 2017 y 2021, Tecpetrol volvió a estudiar el área y aplicó nuevas técnicas de fractura y el conocimiento adquirido en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

“Cuando decidimos darle una segunda oportunidad al área, ya con técnicas modernas de fractura y conocimiento, vimos que realmente la producción estaba en consonancia con lo que esperábamos de la geología”, explicó Fernando Bardelli, Development Sr. Manager de la compañía.

Luego de los estudios realizados sobre el yacimiento, la empresa definió avanzar con un desarrollo desde cero. El proyecto contempla la construcción de pozos y pads, sistemas de captación, una nueva planta de tratamiento y la instalación de gasoductos y oleoductos .

“Contamos con el conocimiento y la experiencia adquiridos en el diseño y ejecución de Fortín de Piedra, y estamos aplicando todo ese aprendizaje en este nuevo proyecto”, explicó Pablo Vicentini, Facilities Project Director y Project Manager para Los Toldos II Este.

La construcción de la planta de tratamiento estará a cargo de Techint Ingeniería y Construcción, otra compañía del mismo grupo empresario.

Además, alrededor de 800 empresas nacionales ya participan de las tareas de construcción, muchas de ellas vinculadas al programa ProPymes. De esta manera, el proyecto también genera actividad para PyMEs industriales y de servicios de la región.

Los proyectos que esperan su publicación en el Boletín Oficial

Sumado a Los Toldos II Este, el Gobierno ya aprobó el ingreso al RIGI de un proyecto de Pampa Energía que contempla una inversión de u$s 2.700 millones para construir una planta de producción de urea granulada en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa marcará el ingreso de Pampa al negocio de los fertilizantes y busca aprovechar el gas de Vaca Muerta para desarrollar una nueva actividad industrial de alto valor agregado. El complejo se instalará sobre unas 80 hectáreas dentro del Polo Industrial de Bahía Blanca y tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas de urea granulada por año, lo que la convertiría en la planta de mayor capacidad de Latinoamérica.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos:



La planta de fertilizantes de Pampa Energía, que va a demandar una inversión de USD 2.700 millones y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo. Este proyecto de alto… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 31, 2026

El proyecto contempla la construcción de una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea con una capacidad conjunta de 6.000 toneladas diarias, una planta desalinizadora, silos de almacenamiento y nueva infraestructura logística en el puerto de Bahía Blanca para abastecer tanto al mercado interno como a la exportación.

La ubicación permitirá conectar el complejo con los gasoductos que llegan desde Vaca Muerta, además de contar con acceso al puerto y a fuentes de generación eléctrica. El gas natural y la electricidad representan alrededor del 70% de los costos de producción de la urea, por lo que la integración con los negocios energéticos de Pampa constituye una de las principales ventajas del proyecto.

Según las estimaciones de la compañía, la nueva planta permitirá generar alrededor de u$s 1.000 millones anuales para el país entre sustitución de importaciones y mayores exportaciones. El principal mercado de destino será Brasil, que actualmente importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año.

La construcción demandará unos 41 meses y durante el pico de obra generará más de 3.500 empleos directos, además de puestos indirectos vinculados con la cadena de proveedores. Una vez que la planta entre en funcionamiento, se estima que empleará a unas 300 personas.

Pampa presentó la solicitud de adhesión del proyecto al RIGI el 21 de abril de 2026 y, posteriormente, pidió su incorporación al Régimen de Inversiones Estratégicas de la Provincia de Buenos Aires (REPIE), el 10 de junio. El 31 de julio, Luis Caputo anunció la aprobación de la iniciativa, aunque todavía resta su publicación en el Boletín Oficial .

RIGI: cuáles son los proyectos aprobados

Con la aprobación de Los Toldos II Este, el RIGI ya reúne 24 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, que representan inversiones comprometidas por u$s 56.173 millones. De ese total, 22 iniciativas ya fueron oficializadas mediante el Boletín Oficial.

Las inversiones abarcan diez provincias y se concentran en sectores considerados estratégicos para la economía, como minería, petróleo y gas, energías renovables, infraestructura y siderurgia.

Río Negro

Río Negro concentra algunos de los proyectos de mayor magnitud dentro del régimen. En total, reúne cuatro iniciativas por u$s 19.721 millones, que prevén generar 7.225 empleos.

Los proyectos son:

Proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) : u$s 2.900 millones.

Proyecto de Licuefacción de Gas Natural : u$s 15.156 millones.

San Matías Pipeline S.A. : u$s 1.300 millones.

Ampliación Mega: u$s 365 millones.

San Juan

San Juan reúne cuatro proyectos aprobados por u$s 13.510 millones, que generarán más de 44.600 puestos de trabajo.

Las iniciativas son:

Vicuña : u$s 9.737 millones.

Proyecto Los Azules : u$s 2.672 millones.

Proyecto Carbonatos Profundos (DCP) : u$s 665 millones.

Ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación en Valle de Mina Veladero: u$s 436 millones.

Catamarca

Catamarca concentra cinco proyectos mineros por u$s 2.844 millones, que prevén generar más de 10.600 puestos de trabajo.

Las iniciativas son:

Hombre Muerto Oeste (HMW) : u$s 292 millones.

Proyecto Fénix Expansión Fase 1B : u$s 531 millones.

Proyecto de la Sucursal Dedicada de Liex S.A. : u$s 710 millones.

Sal de Oro II : u$s 547 millones.

Diablillos: u$s 764 millones.

Jujuy

Jujuy suma un proyecto aprobado por u$s 1.241 millones, que generará 1.787 empleos.

Se trata de la ampliación del proyecto Cauchari-Olaroz.

Salta

Salta cuenta con tres proyectos vinculados al desarrollo del litio y los metales preciosos. En conjunto, representan u$s 4.055 millones y prevén generar 6.333 empleos.

Los proyectos son:

Proyecto Rincón : u$s 2.744 millones.

Diablillos : u$s 764 millones.

Sal de Oro II: u$s 547 millones.

Mendoza

Mendoza concentra dos iniciativas por u$s 1.102 millones, con un impacto estimado de 6.684 puestos de trabajo.

Los proyectos son:

Parque Solar El Quemado y Anexos: u$s 211 millones.

PSJ Cobre Mendocino: u$s 891 millones.

Neuquén

Neuquén cuenta con tres proyectos aprobados por u$s 6.187 millones, que generarán 5.014 empleos.

Las inversiones corresponden a:

San Matías Pipeline S.A. : u$s 1.300 millones.

Rincón de Aranda : u$s 4.522 millones.

Ampliación Mega: u$s 365 millones.

La Pampa

La provincia suma dos proyectos de infraestructura energética por u$s 915 millones, que prevén generar 8.327 empleos.

Se trata de:

Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GMP) : u$s 550 millones.

Ampliación Mega: u$s 365 millones.

Buenos Aires

Buenos Aires reúne tres proyectos aprobados que totalizan u$s 927 millones y generarán 4.757 puestos de trabajo.

Las iniciativas son:

Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa : u$s 286 millones.

Parque Eólico Olavarría : u$s 276 millones.

Ampliación Mega: u$s 365 millones.

Santa Fe

Santa Fe concentra un proyecto por u$s 277 millones, que prevé generar 9.700 empleos.

Se trata del Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes.

Los proyectos que todavía esperan aprobación

Además de las iniciativas ya aprobadas, el Gobierno mantiene en evaluación 22 proyectos , que en conjunto representan inversiones por u$s 151.936 millones y podrían generar 131.645 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

La cartera de proyectos que todavía espera el visto bueno del Comité Evaluador está compuesta por: