“Fue Milei”, con esa contundencia argumentó el restaurante “Santa Evita” su cierre. El anuncio del final para el emprendimiento gastronómico con temática peronista fue anunciado este viernes en sus redes sociales.

Sus dueños aseguraron: “Lo dimos todo. Fue hermoso mientas duró”. La fecha de cierre será a finales de septiembre y mantendrán eventos, shows y sorpresas.

Cierra el restaurante Santa Evita y apuntaron contra el Gobierno: “Fue Milei”

“Con muchísimo dolor les contamos que este proyecto, que está cumpliendo 8 años y del que ustedes fueron parte fundamental, cierra sus puertas el 30 de septiembre”, anunció Santa Evita en sus redes sociales.

El comunicado llevaba el título “Cerramos. Fue Milei”, pero no profundizaron sobre las complicaciones que llevaron al cierre. “Fueron 8 años difíciles pero hermosos en los que hicimos lo que más nos gusta: dar de comer”, indicaron.

“El Santa Evita cierra pero sigue latiendo en nuestro corazón el deseo de darles de comer, de compartir música con ustedes, de seguir unidos en comunidad”, agregaron desde el restaurante y prometieron que este no será el final: “Así que ya estamos pensando cómo hacemos para que, en menos de lo que canta un gallo, podamos volver a ofrecerles todo esto y más”.

Santa Evita promete eventos y sorpresas antes de su cierre

Desde el restaurante aseguraron que durante septiembre, último mes en el que permanecerá abierto, realizarán múltiples eventos para sus clientes. “Como no se puede ser feliz en soledad, y tenemos el deseo de disfrutar mucho este último mes, queremos volver a verlos una vez más”, comunicaron.

El Santa Evita ya anunció que los comensales “van a poder venir a muchos shows del Santa Cultural” y “van a tener la oportunidad de comer por última vez el locro del Gonza, el histórico flan de Flor o clásicos de otros tiempos”. Agárrense porque va a haber sorpresas de todo tipo. También, durante septiembre, ustedes van a poder llevarse algunos de nuestros platos a casa y que estos sabores duren un poco más", completaron desde el bodegón.