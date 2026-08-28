EL feriado es en una localidad bonaerense.

El lunes 31 de agosto habrá un nuevo feriado que permitirá que miles de personas disfruten de un fin de semana largo. La medida fue establecida oficialmente para conmemorar el aniversario fundacional de un distrito bonaerense.

El nuevo día de descanso llegará apenas unas semanas después del feriado nacional del 17 de agosto y permitirá a determinados trabajadores y estudiantes contar con una jornada adicional de descanso antes de que termine el mes.

Feriado confirmado para el lunes 31 de agosto

El lunes 31 de agosto de 2026 será feriado en Castelli, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires. La jornada fue establecida en el marco de las celebraciones por el aniversario de la fundación del distrito.

La medida quedó contemplada por la Resolución 385/2026, que establece días no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires y feriados optativos para determinadas actividades privadas durante las festividades de los municipios bonaerenses.

Quiénes tendrán el día libre el lunes 31 de agosto

El nuevo feriado que disfrutarán miles de bonaerenses (foto:Freepik).

La resolución establece diferentes condiciones según el sector en el que trabaje cada persona.

En el caso de la Administración Pública , la jornada tendrá carácter no laborable. Lo mismo ocurre con el Banco de la Provincia de Buenos Aires , cuyos trabajadores tendrán asueto durante la fecha.

Para los empleados de empresas privadas, en cambio, el feriado tiene carácter optativo. Esto significa que cada establecimiento podrá determinar si otorga o no la jornada libre.

La disposición también alcanza a las actividades comerciales e industriales bajo las condiciones establecidas por la normativa provincial.

Por qué es feriado el lunes 31 de agosto en Castelli

La fecha está relacionada con una celebración local de gran importancia para el distrito: el aniversario de su fundación.

Castelli forma parte de los municipios bonaerenses que cuentan con jornadas especiales vinculadas a sus aniversarios y festividades locales.

La normativa provincial permite establecer estas fechas para determinadas actividades de cada localidad.

De esta manera, los habitantes de Castelli tendrán un nuevo descanso de tres días consecutivos , ya que el feriado caerá lunes y se sumará al sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Así queda el nuevo fin de semana largo

Para quienes estén alcanzados por el feriado, el descanso quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 29 de agosto: primer día del fin de semana.

Domingo 30 de agosto: jornada habitual de descanso.

Lunes 31 de agosto: feriado local en Castelli.

De esta forma, determinados trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días antes de comenzar septiembre.

Qué pasa con las escuelas durante el feriado

La situación de los estudiantes puede depender del establecimiento y de las disposiciones educativas.

El alcance está relacionado con el distrito y con las disposiciones que correspondan a cada institución.

Por eso, las familias que residan en Castelli deberán consultar previamente con la escuela para confirmar si habrá clases el lunes 31 de agosto.