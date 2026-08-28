Santiago Blaquier avanza en la construcción de un nuevo grupo azucarero. Ingenios de Tucumán S.A., la empresa que creó en diciembre pasado para comprar el ingenio Concepción, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir el ingenio La Corona, de la familia Arano. Según comentaron en la empresa a El Cronista, el cierre de la operación se concretaría la semana próxima.

“No estaba previsto comprar el ingenio, pero surgió la oportunidad y la tomamos” , dijeron.

La adquisición se da en medio del proceso de expansión que Blaquier lleva adelante en la provincia y que también contempla la adquisición de La Trinidad. Esa compra, anunciada previamente, estaba prevista para febrero de este año pero finalmente se postergó para fin de año, cuando finalice la zafra .

La Corona tiene una capacidad productiva anual de alrededor de 900.000 toneladas de azúcar. Además, el ingenio produce etanol para la elaboración de biocombustibles.

De concretarse ambas operaciones, Ingenios de Tucumán alcanzará, con los tres ingenios, una capacidad de molienda de aproximadamente 6,5 millones de toneladas de caña de azúcar al año , equivalente a cerca del 26% de la producción nacional. Será, además, dueño de tres de los 14 ingenios azucareros que se encuentran en Tucumán (y de los 19 que hay en el país).

Del total de la caña procesada, alrededor del 20% se destinará a la elaboración de alcohol y el 80% restante, a la producción de azúcar. De ese volumen de azúcar, aproximadamente el 50% tendrá como destino el mercado interno y el 30% restante, la exportación.

Esto la ubicaría como el grupo azucarero más grande del país, por encima de la propia Ledesma y de Compañía Los Balcanes, los dos mayores productores.

Santiago Blaquier

Blaquier es uno de los cinco hijos de Carlos Pedro Blaquier y Elena Arrieta, Nelly , nieta de Enrique Wollmann, fundador de Ledesma . A fines del año pasado, renunció al directorio del grupo -actualmente presidido por su hermano Alejandro- e inició un nuevo proyecto personal. Su primer paso como inversor independiente en la industria azucarera fue en diciembre, cuando creó Ingenios de Tucumán S.A. para comprar el ingenio Concepción, operación que, trascendió, ascendió a los u$s 100 millones.

Actualmente, la compañía tiene como CEO de la sociedad a Martín Franzini, exdirector del negocio de Azúcar y Alcohol de Ledesma.