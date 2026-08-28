Grupo IRSA avanza con una inversión de u$s 220 millones en La Plata. El holding liderado por Eduardo Elsztain desarrolla Distrito Diagonal, un masterplan cuya primera etapa abrirá a mediados de 2027 en Gonnet.

El desembarco marca un nuevo paso para la compañía, que no lanzaba un shopping desde hacía 11 años. La obra comenzó en septiembre de 2024 y actualmente tiene un avance del 50%.

El proyecto se levanta sobre un predio de alrededor de ocho hectáreas ubicado sobre Camino General Belgrano. IRSA compró el terreno a fines de 2017 por u$s 7,5 millones y al año siguiente presentó el plan para desarrollar un centro comercial junto con viviendas, oficinas y un hotel.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante a fines de 2018. En ese momento, la inversión prevista era de u$s 130 millones, frente a los u$s 220 millones que demandará actualmente el masterplan completo.

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