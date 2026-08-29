Morgan Stanley redujo su exposición al mercado brasileño y mantiene una posición sobreponderada en activos argentinos.

La estrategia, sin embargo, se volvió selectiva y apuesta por compañías energéticas, con ingresos dolarizados y vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta.

Vista Energy aparece como la principal elegida y tiene un potencial de suba de 37%, mientras Jefferies también recomienda comprar YPF y Pampa Energía.

Sucede que Wall Street comienza a reordenar sus apuestas en América Latina.

La creciente incertidumbre fiscal y electoral en Brasil llevó a Morgan Stanley a reducir su exposición al mayor mercado de la región, mientras mantiene una posición favorable sobre la Argentina.

Pero cabe aclarar que la preferencia no se distribuye entre bancos, servicios públicos y empresas domésticas: está concentrada en el sector energético.

En su última actualización de la cartera modelo latinoamericana, Morgan Stanley bajó la recomendación sobre Brasil de Overweight (sobreponderar) a Equal-weight, equivalente a una posición neutral.

Al mismo tiempo, mantuvo a la Argentina entre los tres países en los que recomienda tener una exposición superior a la del índice de referencia, junto con Chile y Panamá.

La decisión muestra un cambio en el mapa regional de riesgos. Brasil, históricamente el mercado dominante dentro de las carteras latinoamericanas, enfrenta una desaceleración de su economía, persistentes dudas fiscales y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de la política económica después de las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

La Argentina, en cambio, conserva un espacio en la cartera del banco estadounidense. Aunque la apuesta tiene una característica decisiva: toda la posición está concentrada en una sola compañía, Vista Energy.

La acción argentina elegida por Morgan Stanley

Morgan Stanley asigna a Vista un peso de 1,9% dentro de su cartera modelo. Como la compañía no integra actualmente el MSCI Latin America, esa posición representa una apuesta activa completa a favor de la acción y explica prácticamente toda la sobreponderación del banco en la Argentina.

La recomendación para Vista es Overweight y el precio objetivo a 12 meses se ubica en u$s 97. Frente a los u$s 70,70 considerados en el informe, publicado el 25 de agosto, ese valor representa un potencial de suba de 37%.

La tesis no depende únicamente de una mejora general de los activos argentinos. Morgan Stanley espera que Vista consiga un crecimiento anual compuesto de 37% tanto en su EBITDA como en su ganancia por acción entre 2025 y 2027.

A pesar de esa expansión proyectada, la petrolera cotiza a múltiplos relativamente bajos: 3,9 veces su EBITDA estimado para 2026 y 3,5 veces el previsto para 2027. En términos de ganancias, opera a 6,8 veces el resultado proyectado para 2026 y a 5,6 veces el esperado para el año siguiente.

El banco también calcula para Vista un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 34% en 2026. La combinación de crecimiento, rentabilidad y valuación explica por qué la petrolera se convirtió en el único vehículo elegido por Morgan Stanley para exponerse directamente a la Argentina.

La apuesta también funciona como una forma de limitar el riesgo local. Vista genera ingresos relacionados con el precio internacional del petróleo y tiene un plan de expansión apoyado en Vaca Muerta.

Por eso, su desempeño depende menos del consumo argentino, del crédito bancario o de la evolución inmediata de los salarios reales que el de otras empresas cotizantes.

Por qué Wall Street reduce su exposición a Brasil

La decisión de Morgan Stanley sobre Brasil no constituye todavía una recomendación bajista abierta. El banco evitó pasar a Underweight porque considera que el resultado de las elecciones continúa abierto y que un cambio favorable en la orientación económica podría mejorar la credibilidad fiscal.

Ese escenario permitiría, según el informe, generar espacio para una baja de las tasas de interés y facilitar una transición hacia una recuperación impulsada por la inversión. Sin embargo, mientras espera una definición política, el banco adoptó una posición más defensiva.

Morgan Stanley eliminó de su cartera a Banco do Brasil, redujo las posiciones en XP y B3 y sumó acciones de Suzano, una compañía exportadora que obtiene ingresos en dólares y puede ofrecer cobertura ante una eventual depreciación del real.

“Vemos una relación entre riesgo y retorno más cautelosa en Brasil, donde la desaceleración de la economía doméstica, las persistentes preocupaciones fiscales y la creciente incertidumbre sobre la continuidad de las políticas están aumentando los riesgos bajistas”, explicó el banco.

La preferencia por compañías exportadoras también alcanza a otros sectores brasileños. Morgan Stanley considera que las empresas vinculadas con energía y agricultura continúan mejor posicionadas que aquellas dependientes exclusivamente de la actividad interna.

Chile desplaza a Brasil como principal apuesta regional

El capital que Morgan Stanley retira de Brasil no se dirige únicamente hacia la Argentina. El principal beneficiado es Chile, que fue elevado a Overweight y pasó a tener la mayor sobreponderación por país dentro de la cartera, con 2,4 puntos porcentuales por encima del índice.

El banco sostiene que el ciclo de inversión chileno comienza a mejorar, impulsado por proyectos estratégicos, medidas de desregulación y la demanda de minerales vinculados con el aumento global del gasto en inteligencia artificial y centros de datos.

Como parte de ese posicionamiento, Morgan Stanley incorporó Banco de Chile y aumentó su exposición a SQM. También mantuvo una posición favorable sobre Panamá, mientras se encuentra subponderado en Perú y Colombia.

La Argentina queda así como la segunda apuesta activa por país dentro del portafolio regional, aunque con una diferencia importante frente a Chile: su posición está concentrada exclusivamente en Vista.

Jefferies amplía la selección argentina

La preferencia de Wall Street por la energía argentina también aparece en un informe de Jefferies.

El banco mantiene recomendaciones de compra sobre YPF, Vista Energy y Pampa Energía, las tres compañías locales que participarán en su conferencia latinoamericana de energía prevista para septiembre.

Según las cifras incluidas por Jefferies, YPF tiene una capitalización bursátil cercana a u$s 20.900 millones; Vista, de u$s 6.100 millones; y Pampa Energía, de u$s 4.900 millones.

El banco también incluyó a Central Puerto entre las compañías convocadas, aunque no posee una recomendación formal sobre esa acción.

Una apuesta por Vaca Muerta antes que por la economía doméstica

La lectura conjunta de los informes muestra que Wall Street no está aumentando indiscriminadamente su exposición a la Argentina. La apuesta se concentra en empresas capaces de generar divisas y crecer con cierta independencia de la recuperación del mercado interno.

Ese posicionamiento deja afuera, al menos en estas carteras, a los bancos argentinos, las compañías de servicios públicos y las firmas más ligadas al consumo. Esos sectores pueden presentar valuaciones deprimidas, pero también enfrentan riesgos relacionados con la morosidad, las tasas de interés, la regulación y la evolución del empleo y los salarios.

Las petroleras ofrecen un perfil diferente. Sus ingresos están vinculados con el dólar, su crecimiento depende de la producción y las exportaciones y cuentan con Vaca Muerta como catalizador estructural. Además, la ampliación de oleoductos, gasoductos y capacidad exportadora puede permitir que el sector aumente su generación de caja incluso si la actividad doméstica avanza con mayor lentitud.