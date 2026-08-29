En esta noticia ¿Qué significa soñar con pescado?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 28 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 28 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6719 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto

1° 6719 11° 7904 2° 0779 12° 1035 3° 1124 13° 3461 4° 1596 14° 7356 5° 1485 15° 6199 6° 9901 16° 9150 7° 0675 17° 1926 8° 7274 18° 1878 9° 0081 19° 8170 10° 4759 20° 5479

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele simbolizar abundancia, oportunidades y renovación emocional que emergen del inconsciente.

Pescado fresco en agua clara augura buena fortuna; pescado muerto o agua turbia advierten bloqueos, pérdidas o desgaste.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.