En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 28 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 28 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6719 - Pescado

Te puede interesar

Tirar café usado en el inodoro: para qué sirve y por qué se recomienda

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto

 1°6719 11°7904
 0779  12°1035
 3°1124 13°3461 
 1596  14°7356 
 1485  15°6199 
 6°9901  16°9150
 0675  17°1926 
 7274  18°1878 
 0081  19°8170 
 10°4759 20°5479 

Te puede interesar

Rociar vinagre en la entrada de una vivienda: para qué es útil y por qué aconsejan realizarlo los especialistas

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele simbolizar abundancia, oportunidades y renovación emocional que emergen del inconsciente.

Pescado fresco en agua clara augura buena fortuna; pescado muerto o agua turbia advierten bloqueos, pérdidas o desgaste.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

Te puede interesar

Confirmado y oficial | Argentina impide el ingreso al país a las personas que quieran entrar con estos pasaportes